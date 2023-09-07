В теплосетевой комплекс Новосибирска направят 20 млрд руб. в течение 10 лет

Об этом мэр Анатолий Локоть заявил в ходе онлайн-встречи с журналистами.

«В январе 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации город Новосибирск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. За десять лет в обновление теплосетей, всего оборудования, которое задействовано в обеспечении города теплом и горячей водой, будет вложен в общей сложности 21 млрд рублей. Основные вложения планируется сделать в первую половину этого срока, пик придется на 2023 год – инвестиции составят 3,6 млрд рублей. Общая протяженность подлежащих в этом году ремонту и замене теплосетей – 21 км, это почти вдвое больше, чем в прошлом году», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирске реализуется инвестиционная программа, направленная на ремонт и замену теплосетей. В течение десяти лет в теплосетевой комплекс города будет вложено 16 млрд. руб. Принимая во внимание вложения в рамках концессионного соглашения в размере 4,9 млрд. руб., общая сумма инвестиций в теплосетевой комплекс Новосибирска в течение десяти лет составит 20,9 млрд. рублей

В этом году в Новосибирске выполняется реконструкция и техническое перевооружение 21 км тепловых сетей. Кроме этого, в программу модернизации включен 61 центральный тепловой пункт с высокой степенью износа. На эти работы предусмотрено 700 тыс. рублей.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, инвестиционная программа по ремонту и замене теплосетей, реализуемая в Новосибирске, уже позволила улучшить работу теплосетевого комплекса города. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний теплосетей.