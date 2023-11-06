Новосибирская область впервые отправила подсолнечное масло во Вьетнам

Новосибирская область отправила первую партию подсолнечного рафинированного масла во Вьетнам. Об этом сообщило региональное управление Росселхознадзора.
— Перевозку 13,397 т экспортного груза сопровождает обязательный документ о прохождении фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что транспортировка груза будет осуществляться сначала железнодорожным, затем морским транспортом.
Ранее редакция сообщала, что экспорт зерновой продукции в Китай из Новосибирской области увеличился в пять раз.
Фото: freepik.com, chandlervid85
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