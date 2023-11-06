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Новосибирская область впервые отправила подсолнечное масло во Вьетнам

  • 06/11/2023, 11:29
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Новосибирская область впервые отправила подсолнечное масло во Вьетнам
Транспортировка 13,3 тонн масла будет осуществляться сначала железнодорожным, затем морским транспортом.

Новосибирская область отправила первую партию подсолнечного рафинированного масла во Вьетнам. Об этом сообщило региональное управление Росселхознадзора.

— Перевозку 13,397 т экспортного груза сопровождает обязательный документ о прохождении фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что транспортировка груза будет осуществляться сначала железнодорожным, затем морским транспортом.

Ранее редакция сообщала, что экспорт зерновой продукции в Китай из Новосибирской области увеличился в пять раз.

Фото: freepik.com, chandlervid85

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт Россельхознадзор подсолнечное масло


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