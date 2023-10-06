Экспорт зерновой продукции в Китай из Новосибирской области увеличился в пять раз

Новосибирская область за 9 месяцев 2023 года отправила на экспорт в Китайскую народную республику 380,8 тыс. тонн зерновой продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Это в 5,2 раза больше аналогичного периода 2022 года.

Отмечается, что на фоне значительного увеличения объема отгрузок расширена и номенклатура экспортируемых сельскохозяйственных культур.

— Если в 2022 году в течение 9 месяцев в Поднебесную экспортировались партии со льном (37,5 тыс. т), ячменем (25 тыс. т), овсом (8,5 тыс. т), гречихой (1,5 тыс. т) и семенами подсолнечника (104 т), то на текущий момент 2023 года список составили ячмень (100,3 тыс. т), горох (95,1 тыс.т), лен (85,4 тыс. т), рапс (29,7 тыс. т), гречиха (24,9 тыс. т), овес (22,4 тыс. т), пшеница (22 тыс. т) и семена подсолнечника (988 т), — уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область отправила на экспорт более 6,7 тысяч тонн рыбной продукции.