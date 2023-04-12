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Новосибирская область за пять лет совершила рывок в развитии связи

  • 12/04/2023, 15:40
Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин принял участие в рабочей встрече с главой региона Андреем Травниковым.

РостелекомСтороны обсудили реализацию совместных проектов на территории Новосибирской области.

«Хочу еще раз отметить и напомнить, что та магистральная, сетевая инфраструктура, дающая доступ к Интернету, к проводной, мобильной телефонной связи, которая есть на территории Новосибирской области, которой мы гордимся, во многом создана благодаря участию «Ростелекома». Могу дать обратную связь – на селе люди благодарны.  Я вспоминаю, какое количество просьб, замечаний, пожеланий было в 2018 году по связи, и какая сегодня обстановка – мы сделали рывок, в том числе и с вашим участием», — подчеркнул Андрей Травников.

На встрече было озвучено, что в этом году по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», реализуемой «Ростелекомом», предстоит поставить вышки сотовой связи еще в 40 населенных пунктах, в первом квартале современные коммуникации уже появились в 13 селах области. При этом, провайдер участвует и в региональных проектах.

«Мы всегда готовы развиваться в интересах жителей области, идти навстречу региональной власти, искать точки соприкосновения. Нам важно, чтобы качественная цифровая связь появилась в каждом населенном пункте региона, чтобы у сельчан была возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами», — отметил Николай Зенин.

Напомним, в марте 2023 года «Ростелеком» и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технического и экономического развития региона. Основная цель договоренности: повышение качества жизни населения за счет внедрения информационных технологий. Кроме того, в 2022 году оператор связи завершил работы по проекту «Цифровая образовательная среда». В результате 934 школьных здания области обеспечены современной ИТ-инфраструктурой.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация Ростелеком Николай Зенин Андрей Травников


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