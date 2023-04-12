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Минсельхоз предложил обязать торговлю нанимать ветеринарных врачей для приемки мяса

  • 12/04/2023, 15:44
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Минсельхоз предложил обязать торговлю нанимать ветеринарных врачей для приемки мяса
Предполагается, что правила начнут действовать в 2025 году.

В настоящее время с сопроводительными документами работают линейные сотрудники магазинов. Однако Минсельхоз выступил за то, чтобы снизить количество нарушений при оформлении соответствующих бумаг, отметив, что окончательных решений на сей счет еще не принято, передают «Известия».

Вместе с тем в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что изменения неумолимо приведут к образованию искусственного дефицита товаров, так как торговая точка не сможет производить приемку мяса напрямую от производителя, даже несмотря на то, что вся продукция находится в производственной вакуумной упаковке и исключает контакт с внешней средой. В связи с этим в Минпромторг было направлено письмо, в котором АКИТ попросила сформировать негативный отзыв на данный проект Минсельхоза.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, для интернет-торговли, где продукция животного происхождения занимает порядка 40% от всех продуктовых заказов, требование абсолютно невыполнимо: специфика служб экспресс-доставки заключается в том, что служба забирает товары из каждой отдельной торговой точки, уточняет Соколов. В этой связи для оформления заказа необходимо будет содержать государственного или аттестованного ветеринарного врача в каждом магазине, в период всего рабочего дня, семь дней в неделю.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, в свою очередь, отметил, что переход на ручное оформление ветеринарных сопроводительных документов создаст коллапс в системе снабжения розничной торговли мясом и искусственный дефицит мяса в магазинах.

— Торговая точка в этом случае не сможет проводить приемку товаров от производителя — это должен будет делать ветеринарный врач или аттестованный специалист, но число таких специалистов сейчас как минимум в шесть раз меньше, чем потребуется рынку, — соглашается он с Соколовым.

Караваев уверен, что государственные ветеринарные врачи ни технически, ни физически не смогут вовремя оформлять ВСД всем участникам рынка. В этом случае возникнет системный долгосрочный сбой в документообороте, который приведет к перебоям в цепи поставок. По оценке АКОРТ, дополнительные затраты торговли в этом случае составят миллиарды рублей в месяц. В результате неизбежно возрастет стоимость доставки продукции, и как следствие — розничная цена.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз проверит обоснованность роста цен на российские комбайны.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : предложение Минсельхоза ветеринарный врач на приеме мяса бизнес


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