Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Николай Мамулат уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области считает, что снижение административного давления на бизнес и господдержка привели к увеличению количества новых предпринимателей.

Новая страница взаимодействия

— Николай Егорович, последние три года для российской экономики и предпринимателей были весьма турбулентными. Можете, с точки зрения бизнес-омбудсмена, оценить, как предприниматели адаптировались к этим изменениям?

— Начало пандемии для предпринимателей было настоящим потрясением. Такого не было никогда, так как во время любого кризиса бизнес находил возможности для работы, а весной 2020 года пандемия поставила на стоп любые взаимоотношения. Впрочем, нужно отдать должное, что в нашей области глобальный локдаун продлился недолго. В профессиональном чате мы постоянно находились на связи с уполномоченными по правам предпринимателей из других регионов и видели ситуацию по России. Наш регион выгодно отличался от многих. Коллеги нас постоянно спрашивали: «А правда, что у вас открыли стройку, парикмахерские?» Региональные власти приняли такое решение, чтобы поддержать бизнес, так как понимали, что экономика области во многом зависит от того, как поработают предприниматели, потому что МСП вносит около 20% налоговых поступлений в региональный бюджет. Потом подоспели федеральные и региональные меры поддержки, которые в итоге серьезно помогли бизнесу пережить самое сложное время.

В 2022 году я много раз слышал от предпринимателей о том, что пандемия помогла им совершенно по-другому взглянуть на бизнес, на роль государства в экономике. Собеседники говорили, что после того как в страну пришла рыночная экономика, они даже не думали, что государство может сделать что-то для поддержки бизнеса, оно четко ассоциировалось со сбором налогов, с контролем и надзором. А бизнес был сам крутой и ничего ему от государства было не нужно. Пандемия открыла новую страницу взаимодействия бизнеса и государства. Предприниматели получили льготы, кредитные каникулы и прочие меры поддержки, а государство — занятость для населения и налоги. Я вижу, что в 2021-2022 годах у предпринимателей изменился менталитет по отношению к взаимодействию бизнеса и власти. Они поняли, что не одни, что государство заинтересовано в сохранении и развитии бизнеса, и эта связка гарантирует дальнейшее взаимовыгодное существование. Честно говоря, не думаю, что при сохранении старой плановой экономики нам бы удалось так быстро разрулить ситуацию и выйти на стабилизацию, тем более после начала санкций, когда возникли риски более серьезной просадки.

— То есть 2022 год, по вашим оценкам, прошел более спокойно, чем пандемийные годы?

— Я бы сказал, что особой паники не было именно благодаря слаженной, спокойной и уверенной работе бизнеса и государства. Кстати, я не согласен с тем, кто говорит, что мы сейчас переживаем очередной кризис. Какой же это кризис, если сегодня в регионе работают около 146 тысяч предприятий МСП — даже больше, чем в допандемийном 2019 году!

— Анализировали ли вы, в чем причина такой динамики?

— Думаю, во многом она обусловлена именно решениями государства, направленными на поддержку бизнеса. Введение моратория на проверки. Огромную роль сыграло принятие 248-ФЗ, который изменил ситуацию с контрольно-надзорной деятельностью. Правительство увидело, что бизнес стал более ответственным перед государством, сотрудниками, обществом. Я вижу, что на рынке все меньше компаний работают «в черную». Стало немодно платить зарплату в конверте. Партнеры воспринимают это как твою слабость, как дополнительные риски для взаимодействия, как сигнал, что твой бизнес хромает и ты можешь попасть в стоп-лист, поэтому могут отказаться от сотрудничества. Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую».

Главное — не тормозить активность

— Вы говорите, что государство и бизнес начали лучше понимать друг друга. Сказалось ли это на сокращении жалоб? Как поменялся предмет обращения предпринимателей к бизнес-омбудсмену?

— Жалоб стало чуть меньше, изменилась их тематика. Почти в два раза, по сравнению с 2021 годом, выросло количество обращений, связанных с земельно-имущественными спорами, строительством, а также размещением нестационарных торговых объектов, в общем количестве — до 22,2%.

Думаю, что тенденция связана с переформатированием, оптимизацией и расширением бизнеса, хозяйственной деятельности, предприниматели искали новые помещения, земельные участки. За 2022 год наши юристы наработали большой опыт взаимодействия с мэрией, главами районных администраций Новосибирска и сельских районов области, так как подключались к решению вопросов, когда видели, что предпринимателей начинают «футболить» либо их обращения игнорируют. На мой взгляд, это крайне важный вопрос, так как если у предпринимателя убивать инициативу, тормозить его активность, то мы рискуем потерять этот бизнес вообще, а значит, потерять и потенциальные новые рабочие мета, налоги и т.д. Мне, как бизнес-омбудсмену, приходилось и в ручном режиме разруливать спорные вопросы с ответственными лицами, не дожидаясь официальных ответов на вопросы. Я сам более 25 лет работал предпринимателем и четко понимаю, когда промедление даже в несколько дней может быть фатальным. Поэтому для меня такие истории очень болезненны.

Отмечу, что в последние годы большое внимание уделяется снижению административного и уголовного давления. Ситуация заметно меняется, обращений становится меньше. Так, в 2022 году количество жалоб на уголовное преследование сократилось с 11,3 до 9,6%, по контрольно-надзорной деятельности до 5%, хотя, например, в 2019 году этот показатель был на уровне 11,6%.

Лично меня это очень радует, значит не зря мы последние два-три года уделяли таким обращениям особое внимание. К ним я тоже отношусь очень ревностно в силу собственного предпринимательского опыта. Работа ведется в тесном взаимодействии с органами власти. Основным стратегическим партнером является прокуратура. Со Следственным управлением у нас тоже заключено соглашение. С правоохранительными органами мы взаимодействуем в рабочем режиме. Есть вопросы, которые мы задаем, когда ситуация касается чрезмерного внимания и давления в отношении бизнеса. Потому что за каждым предпринимателем стоит бизнес, обязательства перед контрагентами, коллектив. И эти факторы необходимо учитывать, особенно когда дело касается проведения оперативно-розыскных мероприятий, изъятия документов, электронных носителей информации, имущества, длительных сроков их невозврата. Поскольку такие случаи наносят репутационный вред, фактически парализуют хозяйственную и финансовую деятельность предприятий, которые рискуют прекратить деятельность как бизнес-единица, как работодатель и налогоплательщик.

Много жалоб по контрактной системе — 7,6%. Мы уже неоднократно на всех уровнях поднимали вопрос о том, что 44-ФЗ и 223-ФЗ сырые, что все препоны, которые они расставляют от недобросовестных участников, можно легко обойти — и страдает от этого именно добросовестный бизнес. Мы предлагали, чтобы перед каждыми торгами решение о допуске участников проходило через квалификационную комиссию.

Отмечу, что низкая защищенность предпринимателей при участии в государственных и муниципальных закупках, плохая проработанность конкурсной документации приводит к тому, что исполнитель либо принимает на себя дополнительные работы, непредусмотренные контрактом, либо нарушает сроки, что влечет наложение штрафных санкций.

По поручению главы государства институтом бизнес-омбудсмена во взаимодействии с органами прокуратуры ведется последовательная работа по защите прав предпринимателей на своевременное получение оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Так, по итогам 2022 года была погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 27 млн рублей.

Кроме того, в статистику по массовому направлению жалоб за отчетный период впервые в адрес уполномоченного попали обращения по темам: право интеллектуальной собственности — 5 %; исполнение решений суда — 4,4%. Участились случаи получения предпринимателями претензий со стороны представителей правообладателей интеллектуальных прав в случае продажи ими соответствующих товаров. Настораживает как факт того, что это превратилось в некий заработок, поставленный на поток отдельными фирмами, «представляющими» сразу нескольких правообладателей, так и запрашиваемые суммы, явно несоразмерные потенциальному вреду.

— Какие изменения произошли при рассмотрении в судах предпринимательских дел после подключения института уполномоченного?

— И здесь ситуация меняется в лучшую сторону. Если раньше наши ходатайства о вступлении в процесс могли отклоняться, то сейчас практика уже наработана, в подавляющем большинстве случаев они удовлетворяются. Так, в прошлом году мы приняли участие в более 30 судебных заседаниях.

Аппарат уполномоченного оказывает юридическую поддержку для выстраивания защиты предпринимателя, готовит правовые заключения для приобщения к материалам дела, использует практику обращения в суд в интересах субъектов предпринимательской деятельности, участвует в судебных заседаниях в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне предпринимателя.

Предпринимательская деятельность в основе имеет риски. На мой взгляд, в экономических делах нужно сначала искать оправдательный смысл, а уже потом обвинительный, а не наоборот.

В нашей практике есть примеры прекращения уголовных дел, отказа в возбуждении уголовного дела, оправдательных приговоров, переквалификации состава, освобождения предпринимателей из СИЗО — по решению суда только в 2022 году в пользу предпринимателей взыскана задолженность в размере 16 млн рублей.

— Есть какие-то специфические темы, волнующие бизнес, которые актуальны именно для Новосибирской области?

— Да. Например, сибирская тема — Лесной кодекс. После принятия поправок в 2021 году оказалось, что в кодекс закралась техническая ошибка, что привело к невозможности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами МСП, а следовательно, и к полной остановке работы отрасли в регионе. При этом Минприроды РФ признало наличие ошибки, но сообщило, что неточность будет исправлена лишь при внесении очередных изменений. Но ситуация требовала срочных мер. Прокуратура области поддержала наши доводы, что в сложившейся ситуации Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области вправе заключать договоры указанной категории. Об этой позиции был проинформирован губернатор, с просьбой ориентировать региональное профильное министерство на осуществление этих полномочий. В результате проблема была оперативно решена. В настоящее время препятствий по заключению указанных договоров в области нет.

Правки в законодательство

— Выходили ли к вам, как к субъекту законодательной инициативы, предприниматели не с проблемами, а с предложениями?

— Безусловно, в частности, именно с подачи бизнеса мы совместно с Законодательным Собранием Новосибирской области прорабатываем предложения по смягчению административного и уголовного преследования бизнеса на федеральном уровне. Эти предложения вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко недавно озвучила на конференции, которая состоялась в Правительстве Новосибирской области при участии прокуратуры и аппарата уполномоченного. Главная тема мероприятия была посвящена вопросам снижения административного и уголовного давления на бизнес. Уникальность и ценность данного события подчеркнул и глава региона. На одной площадке встретились для диалога представители власти, в том числе надзорных и правоохранительных органов, предприниматели, объединения, для откровенного обсуждения: что нужно сделать для того, чтобы ценный ресурс Новосибирской области — предпринимательский климат — давал большую отдачу.

Например, речь идет о том, чтобы четко прописать в законе, кто такой предприниматель, какие нарушения можно считать предпринимательскими, а какие мошенничеством. Сейчас в законе прописано, что предприниматель — это тот субъект, который создал свое ИП или ООО, зарегистрировался в налоговой, но этого уже недостаточно. На наш взгляд, более четкое закрепление в законе понятия позволит суду более взвешенно принимать решения и классифицировать проступок. Например, по 108 статье УК предпринимателя запрещено сажать в СИЗО, а по 159 статье — нет. Сейчас закон построен так, что суды в основном применяют 159 статью. Предлагаемые нами корректировки позволят судье отказать следователю в аресте предпринимателя и его заключении под стражу. Содержание под стражей предпринимателя должно быть самой крайней мерой.

Также мы не раз подчеркивали важность темы залога в качестве меры пресечения по экономическим статьям. Залог по-прежнему назначается крайне редко. Одна из инициатив института бизнес-омбудсмена — введение в УПК РФ не отклоняемого судом залога «трудового коллектива» вместо заключения под стражу. Такая мера позволила бы существенно оживить его применение и сохранить действующий бизнес в непростых, спорных ситуациях.

Также необходимо обратить внимание на возможности возмещения причиненного и доказанного размера ущерба в общегражданском порядке, декриминализации ряда статей экономической направленности, которые нередко используются, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную, изменении подходов к порядку возбуждения уголовных дел, повышения порогов крупного и особо крупного размера ущерба по экономическим статьям и изменение параметров освобождения от уголовной ответственности при возмещении ущерба.

Планируем совместно с Заксобранием инициировать обращение в Госдуму с пакетом предложений. Кроме того, мы все свои обращения отправляем уполномоченному по правам предпринимателей при президенте РФ Борису Титову, с которыми он также выходит в Госдуму.

Еще одна тема, инициированная предпринимателями, касается риэлтерской деятельности. Бизнес предлагает ввести федеральные реестр риэлторов, по аналогии с нотариусами, чтобы вытеснить с рынка недобросовестных игроков. Нами было дано подробное экспертное заключение по законопроекту. Работаем над темой того, как определять расстояние от образовательных и медицинских учреждений до торговых точек, где разрешено продавать алкоголь и табачные изделия.

— Уже закончился первый квартал 2023 года. Какие изменения в сфере вашего взаимодействия с предпринимателями наблюдаете?

— Количество обращений остается примерно на том же уровне. В адрес уполномоченного поступили 34 письменных и устных обращений бизнеса, 140 — от других ведомств и органов власти. За отчетный период жалобы на уголовное преследование составили 6% от общего количества поступающих обращений в аппарат. Жалобы в сфере строительства составляют 17%, природопользования — 6%, жалобы на неисполнение государственных и муниципальных контрактов — 3%, на арендные отношения — 6%, оказание содействия — 26%, иные жалобы составляют 36%.

В числе результатов рассмотрения обращений предпринимателей в первом квартале 2023 года: прекращено уголовное дело; погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму 929 тысяч рублей; сохранены три бизнеса; изменена законодательная база; направлены 22 заключения в рамках проведения ОРВ.

Приятно слышать, когда во время личных приемов предприниматели говорят, что нам посоветовали обратиться к вам. Это показывает работу аппарата, доверие бизнеса, эффективность решения вопросов.

В настоящее время продолжается активная информационная, консультационная поддержка предпринимателей. Так, в начале года Законодательным Собранием Новосибирской области при содействии регионального бизнес-омбудсмена и Управления федеральной налоговой службы был организован круглый стол для представителей бизнеса, посвященный новой форме учета платежей в бюджетную систему РФ. В обсуждении приняли участие руководители предпринимательских объединений, отраслевых ассоциаций, парламентарии, представители областных и местных органов власти, СМИ. Необходимо отметить, что в большинстве муниципальных районов и городских округов на базе администраций была обеспечена возможность участия предпринимателей посредством видеоконференц-связи. Всего в мероприятии приняли участие более 450 человек.

Областная прокуратура совместно с аппаратом уполномоченного проводит регулярные встречи с бизнесом в районах области. У предпринимателей есть возможность напрямую обратиться с проблемой, получить разъяснения и поддержку в ходе личных приемов. В районах об этом все знают: и предприниматели, и органы власти, и территориальные ведомства. Такая готовность прокурора к диалогу заметно влияет на создание комфортных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, помогает оперативному решению вопросов.

Конечно, это вселяет в предпринимателей уверенность в поддержке своего дела.

— С какими вопросами и задачами планируете работать в 2023 году?

— Это усиление работы общественных советов предпринимателей при органах власти и ведомствах. Вопросы цифровизации, в том числе в части осуществления государственного контроля и предоставления государственных и муниципальных услуг бизнесу, переход на электронное, дистанционное взаимодействие бизнеса с органами государственной власти и надзорными ведомствами.

Поскольку мы являемся крупным логистическим центром, у нас актуальны вопросы развития рынка грузоперевозок. В частности, переход к использованию электронных тахографов, работа системы «Платон», новые логистические маршруты в Китай, развитие и улучшение условий бизнеса в сфере внутреннего водного транспорта.

Как я уже говорил, бизнес должен быть свободным, спокойным, уверенным в себе. Сегодня это важная задача для всех нас.

Фото предоставлено аппаратам уполномоченного по правам предпринимателей