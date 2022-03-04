Новосибирская область заняла 3-е место по количеству размещенных госзакупок

Группа электронных площадок OTC.ru провела исследование и определила ТОП-10 регионов по количеству и сумме закупок, которые были размещены региональными заказчиками в ЕИС в 2021 году. Рейтинги составлялись по двух показателям: количеству размещенных закупок (извещений) и общей сумме НМЦ (начальной максимальной цены контракта) размещенных закупок. Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ были проанализированы отдельно. Заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга в данных рейтингах не учитывались, т.к. они традиционно являются лидерами в сфере закупок и с большим отрывом опережают другие регионы, пояснили в компании. В целом по торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Новосибирской области почти 90,8 тыс закупок, у Красноярского края – 86,9 тыс.

Если рассматривать общую сумму НМЦ (начальная максимальная цена контракта) по 44-ФЗ и 223-ФЗ за 2021 год, то в тройку лидеров из Сибири входит Красноярский край – 421 млрд рублей. На первом месте Московская область (815 млрд рублей), на втором — Республика Татарстан (532 млрд рублей).

Лидером по количеству закупок по 44-ФЗ в 2021 году стал Краснодарский край (почти 88 тысяч закупок), на втором месте — Московская область (77 тысяч закупок), третью строчку рейтинга заняла Новосибирская область (около 71 тысячи закупок). На четвертом месте Красноярский край — 61,8 тыс. По общей сумме НМЦ по 44-ФЗ в топ-10 входят Кемеровская область (7 место, 163 млрд), Красноярский край (8 место, 161,8 млрд руб)

По количеству размещенных закупок по 223-ФЗ в 2021 году в топ-10 входит Красноярский край — более 25 тыс закупок. По общей сумме НМЦ Красноярск на третьем месте — 259 млрд рублей.

Всего в 2021 году регионы, исключая Москву и Санкт-Петербург, разместили в ЕИС 2,7 млн закупок (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) на сумму 10,7 трлн рублей (общая сумма НМЦ). Вместе с Москвой и Санкт-Петербургом — 3,3 млн закупок на сумму 27,2 трлн рублей.