Новосибирские ученые создадут прототип универсального хирургического стола

По сравнению с зарубежным оборудованием российская разработка будет значительно дешевле, сообщили в пресс-службе НГТУ.

— В нашей разработке будет совмещен широкий набор согласованных движений стола с требованиями к рентгенопрозрачности, — рассказал руководитель проекта кандидат физико-математических наук Евгений Баянов.

По его словам, при проведении операций новые дополнительные секции на хирургические столы в медицинских учреждениях устанавливаются вручную, что требует дополнительного времени. Разработка новосибирских инженеров в первую очередь позволит уменьшить период подготовки операции, что при оказании неотложной помощи имеет критическое значение.

По задумке разработчиков, за счет использования отечественных комплектующих и материалов стоимость оборудования будет меньше. Кроме этого, будет предусмотрена возможность дистанционного управления столом.

— Интуитивно понятное управление секциями стола будет осуществляться с планшета, — добавил Баянов, уточнив, что управлять можно не только отдельными секциями, но и устанавливать конфигурацию стола, состоящую из согласованных одновременных движений секций. — На старте разработки главный конструктор операционного стола Валерий Николаевич Пушнин провел подробные исследования потребностей медицинских учреждений и составил техническое задание на проектирование.

Как пояснил руководитель проекта, сейчас уже готовы нижняя и центральная часть устройства. Прототип стола команда планирует завершить к концу года. В 2023 году будет подготовлен предпромышленный образец.