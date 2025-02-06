Новосибирская область запускает проект «Герои НовоСибири»

6 февраля губернатор Андрей Травников провёл встречу в Президентской Академии в Новосибирске (СИУ РАНХиГС), которая станет ключевой образовательной базой для программы «Герои НовоСибири». Он оценил не только учебные, но и инфраструктурные возможности института для успешной реализации этой инициативы.

— Нашей целью является не просто разработка уникальной образовательной программы подготовки специалистов для органов власти и местных учреждений, но и погружение будущих участников в реальную атмосферу государственной службы, предоставление возможности общаться с действующими руководителями и влиятельными личностями региона, — отметил губернатор.

Проект имеет широкий масштаб, и в его осуществлении примут участие не только Президентская Академия и Корпоративный университет Правительства, но также множество региональных ведомств, таких как министерство региональной политики, министерство образования и министерство труда.

Предполагается интеграция и других действующих программ, включая реабилитационный сертификат для социальной адаптации участников СВО.

Отбор в программу будет строгим: участникам предстоит пройти различные оценочные мероприятия и тестирования. В первый набор войдут лучшие кандидаты. Однако те, кто примет участие на начальном этапе, также не останутся без внимания в дальнейшем.

— Очень важно вовлечь таких людей в другие сферы нашей деятельности. В частности, председатель Заксобрания Андрей Шимкив инициирует участие ветеранов СВО в общественно-политической жизни, депутатской деятельности и коллегиальных органах, которые помогают властным структурам и депутатскому сообществу. Я полностью это поддерживаю, — добавил губернатор.

Модель образовательной программы базируется на успешной программе «Время героев», запущенной в 2024 году. Обучение будет осуществляться в формате профессиональной переподготовки, как в очной, так и в дистанционной формах. Каждый модуль будет включать академические блоки по государственному и муниципальному управлению, а также тренинги по командообразованию, культурные и спортивные мероприятия.