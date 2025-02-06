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СКР предъявит обвинение в деле о посадке самолёта под Новосибирском

  • 06/02/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
СКР предъявит обвинение в деле о посадке самолёта под Новосибирском
Ранее сообщалось, что воздушное судно разберут до февраля

В первом полугодии 2025 года официально правоохранители планируют предъявить обвинение по делу о посадке пассажирского самолёта в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

По словам первого заместителя главы Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте России Владимира Ануфриева, до официального предъявления обвинения правоохранительные органы не будут разглашать тайну следствия.

Подсчёт ущерба, причинённого судну, продолжается. Следователи осмотрели судно, оценили состояние всех агрегатов и повреждений. Уже сейчас ясно, что речь пойдёт о сумме, превышающей один миллион рублей.

Тем временем, в Убинском районе Новосибирской области завершается разбор Airbus A320 авиакомпании UralAirlines, который совершил экстренную посадку на пшеничном поле в сентябре 2023 года.

Экипаж авиалайнера, выполнявшего рейс «Сочи-Омск», принял решение лететь в Новосибирск из-за отказа гидросистемы, но топлива не хватило. Пилотам удалось успешно посадить самолёт на поле, при этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском разберут до февраля. На данный момент с самолета сняты двигатели со всем сопутствующим оборудованием, капоты и реверсы.

Источник фото: пресс-служба авиакомпании Уральские авиалинии 

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело Самолет сел в поле разбор


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