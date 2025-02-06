Первого мигранта выдворили из Новосибирской области по новому закону

С 5 февраля в России начали действовать новые правила высылки иностранных граждан. Согласно федеральному закону, теперь мигранты не могут менять место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел.

Помимо этого, им запрещается покидать пределы субъекта Российской Федерации, покупать квартиры, вступать в брак и даже открывать банковский счёт без ведома полиции. Усиленные меры контроля направлены на обеспечение порядка в сфере миграции. Всех, кто нарушит действующее законодательство, будут выдворять из страны.

Одним из первых мигрантов, высланных по новым правилам, стал Фируз Саидов. Купинский районный суд признал его виновным в нарушении режима пребывания. Мужчина не выехал из страны после окончания разрешённого срока, объяснив это тем, что потерял паспорт.

— Саидову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительном контролируемом порядке, — сообщают в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что больше тысячи мигрантов проверили в Новосибирске. 16 из них нарушили режим пребывания в стране.