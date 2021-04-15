Новосибирская областная федерация дзюдо создает условия для развития детского спорта

10 и 11 апреля в центре спортивной подготовки «Заря» прошли первые в этом году очные соревнования по дзюдо. Организаторами турниров выступили автономная некоммерческая организация «Лига дзюдо», Новосибирская областная федерация дзюдо при поддержке Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и спорткомплекс «Заря».

В первый соревновательный день 10 апреля на ковер вышли юноши до 15 лет, боровшиеся за попадание в финал детской лиги дзюдо «Триумф Energy». На татами вышли спортсмены восьми сильнейших команд Сибирского дивизиона. Это «КСШОР» (краевая спортивная школа олимпийского резерва) из Барнаула, «Спарта» (Барнаул), «Победа» (Сосновоборск), «Дзюдоист» (Иркутск), «СШОР по дзюдо» (Красноярск), «Витязь» (Омск), «ЦСКА-Хакасия» (Черногорск) и хозяева турнира — команда «Триумф» (Новосибирск).

Напомним, детская лига дзюдо «Триумф Energy» — это новый (командный) формат состязаний по дзюдо, где подростки до 15 лет борются не только за себя, но и за товарищей, проявляя командный дух. Лига начинается с регионального этапа в субъектах РФ и заканчивается суперфиналом. В 2021 году в соревнованиях участвовали более 300 команд в четырех федеральных округах — Сибирском, Уральском, Центральном и Приволжском.

— Командные соревнования — очень зрелищный формат. Ребята борются не только за себя, но и за всю команду, важен вклад каждого. При этом интрига — кто в итоге выиграет — сохраняется до конца. Победить сложно, — комментирует депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько. — Для юных спортсменов это возможность проявить командный дух, единство, волю к победе. Дзюдо очень интеллектуальный вид спорта, к победам приходится долго готовится, работать на татами, учиться мастерству, нарабатывать силу, ловкость, терпение. Этому невозможно научиться быстро, нужны годы занятий.

На Плющихинском жилмассиве дзюдо очень популярно, соревнования собирают до 200 участников.

— Более того, мы сумели организовать занятия по дзюдо в детском саду и класс по дзюдо в школе. Объясню, почему это важно. Рано или поздно перед ребятами встает выбор — тренировки или школа. А когда целый класс занимается, то и учителю проще подбирать время для контрольных работ, например, когда ребята не на сборах и им проще: они не пропускают важных уроков, не формируются пробелы в знаниях, — рассуждает Сергей Конько. — Отмечу также, что командное дзюдо набирает популярность в Европе и в мире, и такое соревнование — смешанная стенка из девушек и юношей — будет олимпийским видом спорта. У наших новосибирских спортсменов есть шансы попасть на такие игры в будущем. Наши спортсмены занимаются с охотой, демонстрируют успехи — есть победы и на чемпионатах Европы. Так что, думаю, есть шансы проявить себя и на других крупных состязаниях.

Президент Новосибирской областной федерации дзюдо Алексей Джулай пояснил, что в федерации работают свыше 60 тренеров. В области дзюдо занимаются более 2 тысяч человек. В регионе это популярный вид спорта.