Муниципалитет собирает предложения по ремонту ям на дорогах Новосибирска

Специальная рабочая группа, сформированная из специалистов профильных подразделений мэрии, депутатов горсовета и общественников, готовится к выезду по местам гарантийного ремонта, чтобы проконтролировать, насколько качественно годом ранее подрядчики выполнили свои обязательства и не нуждаются ли дороги в новом ремонте по гарантии. До 10 мая группа будет собирать предложения о том, какие места необходимо проинспектировать в первую очередь.

— Всем депутатам разошлем информацию, чтобы ваши предложения поступили в рабочую группу, где не самые хорошие места, на ваш взгляд, по качеству исполнения дорог, и тогда мы всю информацию обработаем и где-то 10 мая расширим группу, ваши предложения будем принимать в работу, — сообщает руководитель группы, депутат горсовета Александр Бестужев.

Некоторые из депутатов заявили, что будут принимать предложения о проверке состояния дорог после ремонта от своих избирателей.

— Если вы видите на дороге яму и она отмечена коричневым цветом на карте, присылайте мне фотографию, на которой четко можно определить адрес, мы этим займемся, — сообщает на своей странице в соцсети депутат Антон Картавин. — Желательно фото сделать так, чтобы было видно ориентир, лучше всего — дом с номером.

Что касается «негарантированных объектов», в частности свежих ям, куда еще не заходили подрядчики, то их, как сообщает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, муниципалитет обязуется довести до ума до начала майских праздников. Один из примеров такого «доведения» уже привел член общественного совета при областном Минтрансе Михаил Мезенцев.

— После того как на сайте мэрии появился анонс, что мэр лично проконтролирует ремонт дорог, возле ямы на ГБШ, в которой несколько автовладельцев повредили транспорт, собралось не только руководство департамента транспорта, но и все телекомпании, — рассказывает общественник. — Выполнение работ ожидалось не просто образцово-показательным, а в строгом соответствии с требованиями нормативов. Но не случилось… Да и мэр тоже не приехал… Поспорил с Романом Владимировичем Дроновым о том, сколько продержится заплатка. Отсчет времени пошел.

Помимо заделывания дыр, в текущем году предполагается комплексно отремонтировать ряд объектов — Ипподромская, Сибиряков-Гвардейцев, Октябрьский мост, Ватутина, Хилокская, Петухова и Октябрьский мост.

По информации мэрии Новосибирска, общая площадь разрушений асфальтового покрытия в городе сегодня составляет 90 тыс кв. м. Уже определили лимиты бюджетных ассигнований дорожного ремонта — по 5 млн рублей на каждый район. На эти деньги ДЭУ отыграли конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков. Кроме того, выделены дополнительные денежные средства из лимитов департамента транспорта в объеме 10 млн. Были заключены прямые договоры, и подрядчики вышли на ямочный ремонт. Законтрактована 71 тысяча кв. м по ямочному ремонту на 65 млн рублей. На апрельскую сессию запланировано выделение дополнительных средств в объеме 25 млн рублей. Не дожидаясь выделения этих средств и доведения их до учреждений, некоторые из подрядчиков уже сейчас на свои лимиты проводят конкурсные процедуры.