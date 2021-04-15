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Муниципалитет собирает предложения по ремонту ям на дорогах Новосибирска

  • 15/04/2021, 13:30
Авторы: Евгения Серёгина
Муниципалитет собирает предложения по ремонту ям на дорогах Новосибирска
Мэрия — у депутатов, депутаты — у избирателей.

Специальная рабочая группа, сформированная из специалистов профильных подразделений мэрии, депутатов горсовета и общественников, готовится к выезду по местам гарантийного ремонта, чтобы проконтролировать, насколько качественно годом ранее подрядчики выполнили свои обязательства и не нуждаются ли дороги в новом ремонте по гарантии. До 10 мая группа будет собирать предложения о том, какие места необходимо проинспектировать в первую очередь.

Всем депутатам разошлем информацию, чтобы ваши предложения поступили в рабочую группу, где не самые хорошие места, на ваш взгляд, по качеству исполнения дорог, и тогда мы всю информацию обработаем и где-то 10 мая расширим группу, ваши предложения будем принимать в работу, сообщает руководитель группы, депутат горсовета Александр Бестужев.

Некоторые из депутатов заявили, что будут принимать предложения о проверке состояния дорог после ремонта от своих избирателей.

Если вы видите на дороге яму и она отмечена коричневым цветом на карте, присылайте мне фотографию, на которой четко можно определить адрес, мы этим займемся, сообщает на своей странице в соцсети депутат Антон Картавин. Желательно фото сделать так, чтобы было видно ориентир, лучше всего дом с номером.

Что касается «негарантированных объектов», в частности свежих ям, куда еще не заходили подрядчики, то их, как сообщает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, муниципалитет обязуется довести до ума до начала майских праздников. Один из примеров такого «доведения» уже привел член общественного совета при областном Минтрансе Михаил Мезенцев.

После того как на сайте мэрии появился анонс, что мэр лично проконтролирует ремонт дорог, возле ямы на ГБШ, в которой несколько автовладельцев повредили транспорт, собралось не только руководство департамента транспорта, но и все телекомпании, рассказывает общественник. Выполнение работ ожидалось не просто образцово-показательным, а в строгом соответствии с требованиями нормативов. Но не случилось… Да и мэр тоже не приехал… Поспорил с Романом Владимировичем Дроновым о том, сколько продержится заплатка. Отсчет времени пошел.

Помимо заделывания дыр, в текущем году предполагается комплексно отремонтировать ряд объектов Ипподромская, Сибиряков-Гвардейцев, Октябрьский мост, Ватутина, Хилокская, Петухова и Октябрьский мост.

По информации мэрии Новосибирска, общая площадь разрушений асфальтового покрытия в городе сегодня составляет 90 тыс кв. м. Уже определили лимиты бюджетных ассигнований дорожного ремонта — по 5 млн рублей на каждый район. На эти деньги ДЭУ отыграли конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков. Кроме того, выделены дополнительные денежные средства из лимитов департамента транспорта в объеме 10 млн. Были заключены прямые договоры, и подрядчики вышли на ямочный ремонт. Законтрактована 71 тысяча кв. м по ямочному ремонту на 65 млн рублей. На апрельскую сессию запланировано выделение дополнительных средств в объеме 25 млн рублей. Не дожидаясь выделения этих средств и доведения их до учреждений, некоторые из подрядчиков уже сейчас на свои лимиты проводят конкурсные процедуры.

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ямы ремонт общественный контроль Дороги в Новосибирске дороги


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