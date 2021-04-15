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Будущее России: истории успеха талантливой, смелой, инициативной молодежи в номинации «Молодая Сибирь»

  • 15/04/2021, 12:07
Создание условий для культурного, интеллектуального, профессионального, социального, физического развития и самореализации молодёжи, а также формирование культуры семейных отношений является основой государственной молодежной политики России.

В настоящее время в каждом регионе Сибири ведется работа, направленная на содействие участию молодого поколения в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной сферах жизни общества, на повышение качества подготовки молодых специалистов, совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, стимулирование ее трудовой, образовательной и социальной активности. Введена система грантовой поддержки общественных проектов, поддерживаются студенческие движения и молодёжное предпринимательство.

Особое значение в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приобрели новые форматы работы с молодежью. Благодаря онлайн-режиму более тридцати тысяч молодых людей стали участниками окружных форумных мероприятий.

Ещё большее количество молодёжи было вовлечено в волонтёрскую деятельность в рамках Года памяти и славы, успешно прошла всероссийская акция взаимопомощи «МыВместе». Президент России назвал эту работу «одним из самых действенных, ярких способов самореализации, самовыражения, самоутверждения в самом хорошем смысле этого слова».

Журналистские работы о достижениях молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере; о развитии молодежных движений принимаются в номинации Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО» – «Молодая Сибирь».

На протяжении многих лет премию поддерживает генеральный партнёр проекта – макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Мне кажется, что номинация «Молодая Сибирь» – одна из самых интересных и важных в конкурсе. Всегда интересно узнавать о тех, за кем будущее нашей страны, и знать, что это будущее в надежных руках. По историям, рассказанным в этой категории, становится понятно, сколько у нас в Сибири по-настоящему активной, деятельной и думающей молодежи. Уверен, что этот конкурс не станет исключением, тем более что непростые реалии прошлого года многим помогли раскрыться с неожиданной стороны и отыскать в себе новые таланты и возможности», – сказал Николай Зенин, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В прошлом году «Ростелеком» выступил организатором поездки в Алтайский край и Республику Алтай для участников пресс-тура десятой юбилейной «Сибирской медиа-недели». На встрече с руководством горно-алтайского подразделения Алтайского филиала «Ростелеком» сибирские медиа узнали о практической реализации федеральным провайдером нацпроектов и собственных цифровых решений в регионах присутствия.

Вторая часть пресс-тура была продолжена посещением села Сростки – родины выдающегося писателя, киноактера и режиссера Василия Шукшина. Ежегодно во время проведения Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» «Ростелеком» проводит работы по обеспечению общественно значимого мероприятия временным скоростным каналом связи.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года, а также созданные специально для «Сибирь.ПРО». Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь

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