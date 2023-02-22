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Олигархи согласились пополнить бюджет страны

  • 22/02/2023, 13:49
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Олигархи согласились пополнить бюджет страны
Бизнес и власти согласовали обязательный разовый платеж в бюджет, заявил Глава РСПП Шохин.

Крупный бизнес и российские власти достигли соглашения по разовому сбору в федеральный бюджет, переживающий резкое падение нефтегазовых доходов и закрывший январь с дефицитом. Однако в настоящее время пока нет понимания, исходя из каких параметров, его нужно высчитывать, при этом по форме не исключен авансовый платеж, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.

Единовременный платеж, который позволит частично «залатать» бюджетную дыру», согласован как обязательный, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее редакция сообщала, что первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет спецпоправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : разовый платеж налог власть бюджет бизнес


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