Новосибирская «Опора России» и МУП «САХ» подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе рабочей встречи между представителями Новосибирского отделения «Опоры России» и директором муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» (САХ) Александром Южаковым было подписано соглашение, направленное на установление долгосрочного и эффективного партнерства в осуществлении актуальных экологических проектов.

Председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Игорь Салов акцентировал внимание на важности работы САХ для города, подчеркнув, что компания активно содействует поддержанию экологической безопасности и чистоты в Новосибирске.

Заключенное соглашение, по его словам, позволит объединить усилия бизнеса и экологического сектора, что станет мощным стимулом для продвижения «зеленой» экономики в регионе.

На встрече были представлены экологические инициативы и проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды в регионе.

Руководитель Комитета по экологии Новосибирской «Опоры России» Надежда Стародубова предложила в 2025 году организовать совместный круглый стол в рамках инициативы «Зеленая промышленность». Этот проект сосредоточен на внедрении современных экологических стандартов в производственные процессы и снижении негативного влияния на природу. Он включает разработку устойчивых решений для местных предприятий и поддержку бизнес-инициатив, ориентированных на экологию.

Эксперт Комитета по экологии Никита Сабуров представил конкурс «Экочеловек», который имеет цель развивать социальную рекламу и экологические плакаты. Конкурс посвящен памяти выдающегося эколога Новосибирской области Вячеслава Валерьевича Зыкова и предназначен для детей, заинтересованных в вопросах охраны природы. В рамках этого проекта «опоровцы» предложили раскрасить мусоровозы МУП «САХ» работами детей.

Директор МУП САХ Александр Южаков пояснил, что экологическое просвещение является ключевым аспектом деятельности предприятия. В этой сфере есть пространство для творчества и оригинальных идей. Мы открыты для единомышленников, готовы принимать новшества и обсуждать потенциальные проекты. Что касается графики на мусоровозах, мы примем решение после ознакомления с эскизами, заключил Южаков.

Заместитель руководителя Комитета по экологии отделения, заместитель председателя Общественного совета при Минприроды НСО Ольга Чернавина представила инициативу «ЭкоследБизнес», которая включает регулярные субботники и мероприятия, направленные на уменьшение экологического следа предприятий и развитие корпоративной культуры, ориентированной на экологическую ответственность.

Все участники высказали уверенность в том, что подписание соглашения между «Опорой России» и САХ станет значимым шагом к устойчивому развитию и укреплению экологических инициатив в Новосибирске.