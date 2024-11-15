Около 1300 тонн мандаринов ввезли в Новосибирскую область

В сентябре на территорию Новосибирской области начали поступать первые партии свежих мандаринов, выращенных в этом сезоне.

В первый осенний месяц проверено 50 тонн мандаринов, которые были импортированы из Китайской Народной Республики. Эта страна традиционно является основным поставщиком цитрусовых в сибирские регионы в зимний период.

В последнее время наблюдается значительный рост импорта, что связано с высоким уровнем потребления мандаринов в Сибири в течение всего зимнего периода.

— За период с 1 октября по 15 ноября 2024 года ведомством подтверждено фитосанитарное благополучие 65 партий общим объемом 1 274 т, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 97% объема имеет китайское происхождение, еще 3% — из Турецкой Республики, — говорится в сообщении Россельхознадзора Новосибирской области.

В Новосибирской испытательной лаборатории были проведены лабораторные исследования. В результате этих исследований вредные карантинные организмы не обнаружены.

В итоге все партии мандаринов были одобрены для продажи как в Новосибирской области, так и за её пределами.

Напомним, что в Новосибирске стоимость мандаринов увеличилась на 20%. Эксперты связывают это с тем, что перед Новым годом традиционно растёт спрос на фрукты, что приводит к увеличению цен.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область хочет наладить прямые поставки фруктов из Узбекистана.