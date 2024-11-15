В пожаре на Мира в Новосибирске три человека отравились угарным газом

Сегодня утром в Новосибирске, в доме на улице Мира, произошел пожар.
По информации, предоставленной ГУ МЧС России по Новосибирской области, двое взрослых и один ребёнок в возрасте 13 лет получили отравление угарным газом в результате происшествия. Одна из жительниц дома была госпитализирована.
— При помощи тепловизоров пожарные проверили смежные жилые помещения на наличие скрытых очагов горения. В течение двух часов все неотложные работы завершены, — рассказали в МЧС.
Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание на площади 23 квадратных метра.
В квартире, которая находится этажом ниже, пожар распространился на соседнее помещение.
На место происшествия были направлены 38 специалистов и 1 единица техники.
Ранее редакция сообщала о том, что трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Новосибирской области. Из горящего дома удалось спасти младшего брата погибшего мальчика.
Источник фото: МЧС Новосибирской области
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