Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» развивает новый формат встреч с предпринимателями

Участники встречи получили возможность более подробно ознакомиться с работой организации, её актуальными инициативами, наладить профессиональные связи и провести время в обществе единомышленников. Генеральным партнером выступил Сбер. Дмитрий Милушев, руководитель команды Новосибирского отделения по работе с малым бизнесом, поделился 15-летним опытом управления командами. Он подчеркнул важность данной встречи для укрепления бизнес-контактов и обмена знаниями.

Напомним, что первое мероприятие под названием «Говорит и показывает ОПОРА» состоялось в августе 2024 года в ресторане Veranda Дениса Иванова. На той встрече около десяти спикеров от «ОПОРЫ РОССИИ» и её партнеров делились своими достижениями и неудачами, а также ценными уроками, которые они извлекли. Это мероприятие оказалось успешным, и через полгода организация решила повторить подобный формат. Игорь Салов, председатель Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», отметил, что на встречу пришли не только её члены, но и предприниматели, заинтересованные в более близком знакомстве с организацией и её ценностями.

В числе почетных гостей на мероприятии были вице-мэр Новосибирска Максим Останин и заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дмитрий Гришунин. Останин отметил десятилетний путь новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», который начался под руководством Сергея Соколова, ныне занимающего пост вице-президента и координирующего региональные отделения в СФО и ДФО. Он акцентировал внимание на возросшем интересе к деятельности организации, что стало очевидно на прошедшем событии. Гришунин в свою очередь призвал участников активно участвовать в развитии региона и способствовать экономической диверсификации.

На мероприятии 7 февраля выступили 21 спикер, каждый из которых делился своим опытом в бизнесе и общественной жизни. Основательница мебельного бизнеса Анастасия Шелестова поделилась своим опытом переезда из Казахстана и открытия дела в Новосибирске. Бизнес-тренер Ольга Леконцева обсудила стратегии принятия решений, а Галина Апушкина подняла вопрос «Спорт как бизнес». Коуч и наставник Даная Панова говорила о значимости создания окружения единомышленников. Гости мероприятия активно участвовали в нетворкинге и активностях от партнеров. Следующее подобное событие намечено на лето 2025 года.

Среди партнеров события были: Фабрика красоты и здоровья, типография «Атмосфера», магазин оптики Vision, офтальмологическая клиника доктора Пузыревского, Первый Визовый Центр и образовательная платформа «Сатори».