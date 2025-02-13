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Новосибирск вошел в топ-10 российского рейтинга ГЧП и концессий

  • 13/02/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирск вошел в топ-10 российского рейтинга ГЧП и концессий
За год город поднялся сразу на пять ступеней

Новосибирск занял 6 позицию (первую среди городов СФО) в рейтинге городов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), который формирует «Национальный центр ГЧП» (входит в ВЭБ.РФ). По сравнению с 2023 годом, рейтинг вырос сразу на пять позиций.

Аналитики ВЭБ.РФ оценивали развитие институциональной среды и нормативной правовой базы для ГЧП, а также практический опыт подготовки и реализации проектов. Новосибирск получил 60,9 баллов за проектный опыт и по этому показателю вышел на четвертое место.

Как напомнили в департаменте инвестиций мэрии Новосибирска, сейчас в городе реализуется 14 концессионных соглашений и 9 инвестиционных договоров с объемом инвестиций 7,6 млрд. рублей.

Всего в рейтинге представлено 208 городов и муниципалитетов. Лидером рейтинга стал Сургут. Он занимал первые места в 2020 году и в III квартал 2022-го года. Наилучшую динамику роста рейтинга показал дагестанский Хасавюрт (+132). Город собрал систему управления сферой ГЧП «с нуля», разработал нормативную базу и заключил первую концессию на 160,3 млн руб.

В целом по стране больше всего концессий реализуется в коммунально-энергетической сфере — на 775,7 млрд рублей. На втором месте транспортная сфера — 204,5 млрд, на третьем — социальная сфера (86 млрд).

Напомним, в конце 2024 года на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил,   что правительство региона в 2024 году изменило подход к проектам, которые реализуются в рамках концессий и ГЧП, а также к их подрядчикам. Проанализировав накопленный опыт, правительство региона пришло к выводу, что ГЧП и концессии область больше использовать не будет, за исключением случаев, когда их условия выгодны для бюджета. В качестве примера губернатор привел концессию по строительству мусороперерабатывающих комплексов, так как для ее реализации предоставляется льготное финансирование со стороны ППК РЭО, которое не привязано к ставке ЦБ. В остальных случаях регион от концессий и ГЧП отказывается. К примеру, кампус НГУ в регионе строится без концессии, хотя это является обязательным требованием при реализации проектов в рамках федеральной программы.

Мэрия Новосибирска в феврале 2025 опубликовала список запланированных на этот год концессий.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские концессии предложили передать на проверку федеральным аудиторам

Фото Infopro54, автор: Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия ГЧП


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