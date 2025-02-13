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Новосибирская область стала лидером по производству мяса птицы в Сибири

  • 13/02/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирская область стала лидером по производству мяса птицы в Сибири
Регион произвел 73 тысячи тонн мяса и субпродуктов

По итогам 2024 года Новосибирская область заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа по производству мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.

По данным Новосибирскстата, в 2024 году в регионе было произведено 73 тысячи тонн мяса и субпродуктов, что на 5,9% (или на 4,1 тысячи тонн) больше, чем в 2023-м. Это составляет 20,7% от общего объёма производства в округе, что свидетельствует о высокой роли новосибирских производителей в данной сфере, отметили в ведомстве.

Основная часть произведённой продукции представлена замороженным мясом сельскохозяйственной птицы, в том числе продуктами для детского питания. Этот сегмент занимает 55,1% от общего объёма. Также в структуре производства региона выделяются пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы, которые составляют 13,2%.

Важную роль в достижении этих результатов играют крупные и средние предприятия, расположенные в Новосибирской области.

Напомним, в конце прошлого года птицефабрика «Улыбино» отгрузила первую партию субпродуктов утки в Китайскую Народную республику. В страну восходящего солнца в декабре отправили 26 тонн продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на продукты первой необходимости заморозили в Новосибирске. Крупные торговые сети пообещали притормозить подорожание мяса птицы, молока, хлеба и борщового набора.

Источник фото:Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : рейтинг производство мясо курица


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