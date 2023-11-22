Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» возглавила рейтинг региональных отделений Организации в 2023 году

Первое место по итогам работы за 2023 год заняло Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Для формирования рейтинга эксперты рассмотрели региональные отделения Организации на соответствие ряду критериев, которые позволяют дать объективную оценку результатам их работы: количество членов, отраслевых Комиссий и Комитетов, экспертная работа отделения, взаимодействие с органами власти, присутствие членов отделения в структурах при региональных органах власти, участие в федеральных мероприятиях. Кроме того, на место в рейтинге повлияли также такие факторы, как количество и качество организуемых мероприятий для предпринимателей в регионе, социальных проектов, работа на внешних информационных площадках и другие.

«В своей работе мы никогда не соревновались. Рейтинг воспринимаем как определённое подведение итогов нашей деятельности в сравнении с работой других региональных отделений, – рассказывает Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов. – Мы хорошо знаем Устав, цели и задачи нашей организации, поэтому главной миссией для нас всегда была системная профессиональная работа в фокусе построения российской экономики нового типа. Наше лидерство в России – это, с одной стороны, признание компетентности и высокой квалификации предпринимателей Новосибирской области, а с другой – дополнительный бонус и своеобразный, приятный побочный эффект. В следующем году мы намерены подтвердить наше первенство и улучшить все показатели. Но главная оценка нашей работы – это улучшение делового климата в регионе и стране. И мы продолжим создавать условия для развития предпринимательства!».

«Победа нашего Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» – это победа Новосибирской области, каждого нашего предпринимателя! Большая гордость и ответственность получить столь высокую оценку за нашу экспертную работу, активность, масштаб деятельности. Мы работали не для первого места, мы руководствовались миссией – улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, развития экономики, – комментирует Наталия Кошелева, исполнительный директор отделения. – Мы были и остаемся надёжным партнёром государства и будем дальше продолжать нашу работу на благо наших предпринимателей, нашего региона и страны. Благодарим всех наших партнёров и коллег за сотрудничество и поздравления!».

Также в пятерку лидеров вошли отделения бизнес-объединения в Ростовской и Московской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае.