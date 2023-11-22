Заработавшему 9 млн на «Форексе» новосибирцу суд выписал штраф на 150 тысяч рублей

Суд вынес приговор Игорю Ильченко, который обвинялся в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Ильченко разработал программу из 36 тем о торговле на рынке «Форекс». А затем, не имея лицензии, организовал обучение людей через Скайп.

— Всего с марта 2021 года по август 2022 года обучение прошли не менее 126 граждан, а на счета организации Ильченко поступило более 9 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Ему назначен штраф в 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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