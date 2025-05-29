Новосибирская предпринимательница победила в премии «Любимый малый бизнес»

В Москве состоялось награждение лауреатов ежегодной премии «Любимый малый бизнес». Сто победителей всероссийского этапа получили по миллиону рублей для стимулирования своего бизнеса, а десять обладателей главного приза дополнительно удостоились путёвок на круглогодичный курорт «Манжерок», расположенный в Республике Алтай.

В числе триумфаторов – предпринимательница из Новосибирской области Вероника Рукавишникова (ВМЕСТЕ! EVENT GROUP).

Конкурс охватил предпринимателей со всей страны, всего было подано свыше 31 тысячи заявок. Отбор проводился в два этапа. На первом этапе на региональном уровне были определены 1100 победителей, а затем на федеральном этапе из их числа отобрали 100 лучших, чьи проекты получили наивысшие оценки от клиентов и специалистов. Организаторы изучили отзывы в общедоступных источниках и провели опросы более семи тысяч потребителей.

Премия была вручена в десяти категориях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля (непродовольственные товары)», «Розничная торговля (продовольственные товары)», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие».

Александр Солоп, руководитель Новосибирского отделения Сбера, отметил: