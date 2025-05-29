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Новосибирские предприниматели заплатят за незаконное использование Чебурашки

  • 29/05/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские предприниматели заплатят за незаконное использование Чебурашки
В суде рассматриваются десятки исков от правообладателя этого персонажа

Только за два последних месяца в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 25 исковых заявлений от киностудии «Союзмультфильм». С начала года — уже более 70. Самыми «урожайными», по количеству поступивших претензий, выдались февраль и март. Чаще всего иски предъявляются к предпринимателям, которые торгуют игрушками, одеждой, наклейками и другой продукцией с изображением персонажей популярных мультфильмов.

Большинство заявлений связаны с незаконным использованием Чебурашки, выяснил BFM-Новосибирск.  В исках этот персонаж фигурирует, как товарный знак № 754872. За нарушение исключительных прав юристы киностудии запрашивают от 50 до 200 тысяч рублей.

Управляющий партнёр юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант Евгения Бондаренко поясняет, что подобные иски правообладатели выигрывают. По ее словам, за использование чужой интеллектуальной собственности нарушитель может понести гражданско-правовую ответственность. Речь идет о компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей (либо в размере двукратной стоимости контрафактной продукции). Административная ответственность подразумевает штраф до 50 тысяч рублей для ИП и конфискацию контрафактных товаров. Уголовная ответственность применяется в случае причинения крупного ущерба правообладателю (от 400 тысяч рублей).

Стоит отметить, что в России также наблюдается активизация деятельности патентных троллей. В онлайн-торговле набирает обороты новая разновидность вымогательства денег у предпринимателей. Придраться патентные тролли могут к чему угодно. С помощью сервисов аналитики они изучают продажи карточек селлеров, выбирают топовые позиции и выискивают в них элементы для патентования. В Роспатент сейчас поступают тысячи заявлений о патентовании общеупотребительных фраз от таких «авторов»,

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским турфирмам рекомендуют не использовать термин «избинг». Это запатентованный бренд, по которому уже пошли судебные иски. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : товарный знак суд Интеллектуальная собственность


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