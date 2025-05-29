Выпуск легковых авто в России вырос на 11,3%

В апреле 2025 года производство легковых автомобилей в России выросло на 11,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Производство грузовиков, напротив, сократилось на 22,4%. Такие данные предоставил Росстат.

За месяц было выпущено 69,8 тысячи легковых машин, а с начала года — 246 тысяч, что на 8,3% больше, чем в прошлом году.

Производство грузовиков в апреле составило 13 тысяч единиц, а за первые четыре месяца года — 49,6 тысячи, что на 17,5% меньше.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн упал на 37,7% в апреле, до 853 штук, а за первые четыре месяца — на 40,2%, до 3,101 тысячи штук.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в апреле составило 20,9 тысячи штук, что на 2,5% меньше, чем в прошлом месяце. С начала года выпущено 73,5 тысячи двигателей, что на 1,3% меньше.

В апреле производство кузовов для автомобилей снизилось на 47,1% до 2,2 тысячи штук. За первые четыре месяца года падение составило 37,1% — до 9 тысяч штук.

Производство некоторых видов автотехники, включая грузовики, падает из-за охлаждения российского авторынка. На это влияют высокие кредитные ставки и снижение импорта автомобилей из Китая, главного внешнего поставщика на российский рынок. Утильсбор вырос дважды — в октябре прошлого года и в начале текущего, что также повлияло на снижение поставок из КНР.

Напомним, с начала 2025 года продажи грузового транспорта в Новосибирской области снизились почти вдвое. На дилерских складах техники становится все больше, а склады новосибирских лизинговых компаний все более переполняются грузовым транспортом, который остается практически не востребованным. Причину складского затоваривания руководитель отдела развития корпоративных продаж группы компаний ООО «Автолига», УАЗ Центр Ирина Пигарева видит в высокой ключевой ставке и общем падении доходов бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что участок для завода по производству грузовиков нашли в Новосибирске.