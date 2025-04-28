Новосибирская прокуратура помогла предпринимателю вернуть 430 тысяч по контрактам

В Татарском районе Новосибирской области после вмешательства прокуратуры директор ООО «Инженерное бюро современного проектирования» получил деньги по выполненным контрактам.

Предприниматель в жалобе пояснил, что администрация округа заключила с ним контракты на разработку дизайн-проекта пешеходной зоны в Татарске и внесение изменений в проектно-сметную документацию по системе водоснабжения. Все обязательства были выполнены в срок, однако расчета не последовало. В результате чего образовалась задолженность в размере 430 тыс. рублей.

Межрайонный прокурор внес главе муниципального округа представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении (за нарушение сроков оплаты отдельных этапов исполнения контракта).

Задолженность была полностью погашена.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура помогла 125 сотрудникам «Линевского домостроительного комбината» получить зарплату за несколько месяцев. Задолженность составила более 15 млн рублей.