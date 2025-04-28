На реке Обь в Новосибирске будут строить причалы

В Новосибирске начинается создание современной причальной инфраструктуры. Это необходимо для системного развития речных перевозок. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что нужно обеспечить причальной инфраструктурой все промежуточные остановочные пункты, расположенные на территории муниципальных образований в границах региона. На некоторых участках, где теплоходам сложно подойти к берегу, планируется размещать плавучую пристань — дебаркадер. Кроме того, к нему планируется обеспечить пешую и транспортную доступность.

Для развития туристических речных маршрутов новые посадочные площадки планируется создать в Заельцовском парке, в районе Зоопарка, Аквапарка и Парка «Арена».

Кроме того, с минувший выходных в Новосибирске запустили пригородные речные маршруты: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори». В прошлом году водные перевозки обслужили более 454 тысяч пассажиров, из них 21 тысяча — по социальным маршрутам.

С лета 2025 года в микрорайоне Затон также будут останавливаться речные теплоходы. В Затоне есть причалы, где проводится межнавигационный отстой судов. Кроме того, посадку пассажиров на борт теплохода планируется организовать с помощью плавучих причалов, рассказывал исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

В какую сумму обойдется создание причальной сети в правительстве региона не уточнили. Представители «Речфлота» ранее отмечали, что для этого нужны сотни миллионов рублей, а также согласования п земельным участкам, которые находится в водоохранной зоне.

В планах правительства региона — активизировать дноуглубительные работы на реке Обь. Для этого регион готовится к переговорам с федеральными органами власти.

Напомним, в 2024 году замминистра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Тюрин сообщал, что представители Минтранса прошли все стороны реки Обь, изучили существующие и перспективные направления развития транспорта. Наметили задачи, которые нужно выполнять для обустройства инфраструктуры. В федеральный реестр внесли 12 остановочных пунктов. Согласно этому реестру, соответствующие структуры будут проводить дноуглубительные работы. Только 1 из 12 пунктов — на Речном вокзале — имеет инфраструктуру, которая позволяет комфортно зайти на палубу теплохода и совершать удобные перемещения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предлагают создать речные скоростные маршруты для объезда городских пробок.