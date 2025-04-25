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Предприятие в Новосибирской области задолжало сотрудникам 15 млн рублей

  • 25/04/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Предприятие в Новосибирске задолжало 125 сотрудникам 15 млн рублей
Прокуратура помогла работникам получить задержанную зарплату

В Новосибирске «Линевский домостроительный комбинат» не выплачивал зарплату 125 сотрудникам несколько месяцев. В результате задолженность составила более 15 млн рублей. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

— Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО. Было установлено, что на предприятии за октябрь — декабрь 2024 года образовалась задолженность перед 125 сотрудниками, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура обратилась к руководству комбината. После этого всем сотрудникам выплатили задержанную зарплату.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ООО «Линевский домостроительный комбинат», производящий железобетонные изделия, бетон и растворы для строительства жилых и промышленных объектов, выставляет на продажу свои имущественные активы. За предприятие просят 350 миллионов рублей. В состав лота входят производственные и складские корпуса, гаражи для грузового и легкового транспорта, офисное здание и собственная железнодорожная ветка.

Ранее редакция сообщала о том, что более 3 млн рублей задолжал рабочим домостроительный комбинат под Новосибирском. За помощью в прокуратуру обратились 136 человек.

Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производство стройматериалов ЛДСК


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