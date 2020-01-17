«Новосибирская птицефабрика» оштрафована за порчу земли

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников проверил в деятельности сельскохозяйственного предприятия исполнение законодательства в сфере охраны земель, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— АО «Новосибирская птицефабрика» на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 45 га. нарушило установленные законодательством требования по улучшению, защите земель и охране почв, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, не соблюдало агротехнические требования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что директору общества прокуратура внесла представление, в отношении должностного лица и организации возбудила дела об административных правонарушениях по статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

Представление удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, предприятием разработан проект рекультивации.

По материалам прокурорской проверки юридическому и должностному лицам назначены штрафы на общую сумму 425 тыс. рублей.

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