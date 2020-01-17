Синхротрон СКИФ сравнили с крупнейшими советскими проектами

Реализация национальной технологической политики – важнейшая составляющая стратегии развития Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в регионе есть примеры того, как фундаментальные научные разработки находят применение не только на уровне стартапов, но и в качестве инноваций в серьёзных промышленных проектах.

— Однако, нельзя заявлять о том, что в Новосибирской области уже найдено решение главной проблемы современного научно-технологического развития России – проблемы разрыва между исследователями, инноваторами и индустрией. Но опыт различных форматов решения этой проблемы у нас есть. Например, особенность самых известных новосибирских технопарков – Академпарка, Биотехнопарка, Медтехнопарка – состоит в том, что они занимаются не только выращиванием стартапов и созданием новой экономической базы для развития региона, но и выстраивают связи между исследователями, инноваторами и промышленниками, — подчеркнул Андрей Травников.

По его словам через подобные инструменты – технопарки, региональный заказ, программу реиндустриализации экономики – регион продолжает работу по выстраиванию взаимодействия между наукой и производством.

— Мы знаем, насколько успешно решали сверхзадачи в Советском Союзе – космический проект, ядерный проект и другие. Сегодня мы все воодушевлены реализацией программы синхротронных исследований и созданием мегасайенс-объекта СКИФ в новосибирском Академгородке. Это действительно – сверхзадача, она заслуживает тех усилий и тех ресурсов, которые выделяются на её решение, — отметил глава региона.

Напомним, федеральным центром на строительство ЦКП СКИФ в Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 года, направляется более 37 миллиардов рублей. Правительство России постановило осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» площадью 150 тысяч кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2024 год, включая создание в 2023 году источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станции, а в 2024 году – шести станций. ЦКП СКИФ является одним из флагманских проектов программы «Академгородок 2.0» и реализуется в рамках национального проекта «Наука».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области