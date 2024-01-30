Новосибирская школьница пробралась сквозь охрану, чтобы сфотографировать президента

Десятилетняя Маруся из Новосибирска обошла охрану президента России Владимира Путина и сделала желанный снимок. Все это произошло на форуме «Родные – Любимые» в ВДНХ. Форум открыл Год Семьи в России.

Как рассказывает мама Маруси Ирина Путинцева в своих соцсетях, их семья была приглашена на мероприятие как многодетная. Ирина счастливая мама пятерых детей.

— Наша Маруся смелая девочка. Даже временные трудности, правая рука в гипсе, не остановили ее на пути к мечте, — написала женщина.

Поступок юной сибирячки заметили журналисты федерального телеканала и потом взяли у девочки интервью.

Как подчеркнула многодетная мама, на форме детям позволено многое, поэтому Марусю никто не стал ругать.

Ранее редакция сообщала о том, что Путин поддержал идею создания государственной продуктовой сети.