Телефонный мошенник обманул на 400 тысяч пенсионера из Новосибирска

Новосибирский пенсионер стал жертвой телефонного мошенника из Ивановской области. Злоумышленник ввел в заблуждение сибиряка и предоставил ему данные банковской карты своего подельника, чтобы жертва перевела на нее 400 тысяч рублей. После того, как пенсионер понял, что его «развели», он обратился в прокуратуру.

— Чтобы защитить имущественные права потерпевшего, относящегося к социально незащищенной категории граждан, прокурор обратился в Шуйский суд Ивановской области с иском о взыскании с владельца счета в пользу новосибирца суммы неосновательного обогащения,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В судебном процессе ответчик признал иск в полном объеме.

Исковые требования прокуроры удовлетворены — по решению суда аферист из Ивановской области вернет обманутому сибиряку его кровные 400 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что курьер-мошенник из Новосибирска «развел» на 2,5 миллиона рублей пенсионерок в соседнем Красноярске.