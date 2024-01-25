Путин поддержал идею создания государственной продуктовой сети

По словам президента России Владимира Путина, после ухода иностранных конкурентов ситуация в продуктовых магазинах стала лучше, даже несмотря на то, что «там есть над чем работать». Вместе с тем глава государства поддержал предложение генерального директора тульской кондитерской компании Владимира Чернобельского о создании «более конкурентной обстановки в сфере продуктового ритейла».

Черобельский отметил, что в настоящее время в нашей стране функционируют две крупнейшие сети: «Магнит» и Х5, у которых практически нет конкурентов. Поэтому целесообразно создать госкомпанию ритейла, способную конкурировать с ними и задавать правила.

Ранее редакция сообщала, что торговые сети предупредили о скором повышении цен на ряд продуктов.