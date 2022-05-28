Научно-образовательным центрам мирового уровня актуализируют программу

На заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», которую возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 27 мая рассмотрели предварительные результаты работы 15 НОЦ и обсудили вопросы актуализации их программ с учётом нынешней ситуации.

—Раз мы, понимая изменившуюся ситуацию, приступаем к актуализации программ развития НОЦ, то, наверное, своевременно и разумно актуализировать и условия всей программы НОЦ, правил участия. Три года прошло, за это время мы увидели «болезни роста», многие переболели ими, теперь можно осознанно актуализировать программу НОЦ и сделать акцент на прикладные результаты, технологические проекты с чёткими графиками их реализации, — заявил Травников.

По мнению вице-президента Российской академии наук, председателя СО РАН, академика РАН Валентина Пармона, в условиях действующей «технологической блокады», необходимо пересмотреть критерии оценки эффективности центров, исключив неактуальные, и использовать механизм НОЦ для подготовки кадров по всем образовавшимся технологическим лакунам, доводить до уровня использования заявленные разработки.

Повысить эффективность деятельности НОЦ планируется за счет оптимизации направлений деятельности центров, приоритизации технологических проектов в соответствии с новыми вызовами, обеспечения взаимодействия между НОЦ, создание единого федерального центра трансфера и технологий НОЦ и единой цифровой платформы внедрения и коммерциализации.

НОЦ сегодня работают в 35 субъектах РФ, охватывают 65 различных направлений и соответствуют семи приоритетам научно-технологического развития РФ.