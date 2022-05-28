Рекламодателям

Научно-образовательным центрам мирового уровня актуализируют программу

  • 28/05/2022, 20:14
новости Новосибирска
В связи с «новыми вызовами».

На заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», которую возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 27 мая рассмотрели предварительные результаты работы 15 НОЦ и обсудили вопросы актуализации их программ с учётом нынешней ситуации.

Новости Новосибирска

Две заявки из Сибири вошли в последний набор по созданию научно-образовательных центров

По мнению вице-президента Российской академии наук, председателя СО РАН, академика РАН Валентина Пармона, в условиях действующей «технологической блокады», необходимо пересмотреть критерии оценки эффективности центров, исключив неактуальные, и использовать механизм НОЦ для подготовки кадров по всем образовавшимся технологическим лакунам, доводить до уровня использования заявленные разработки.

—Раз мы, понимая изменившуюся ситуацию, приступаем к актуализации программ развития НОЦ, то, наверное, своевременно и разумно актуализировать и условия всей программы НОЦ, правил участия. Три года прошло, за это время мы увидели «болезни роста», многие переболели ими, теперь можно осознанно актуализировать программу НОЦ и сделать акцент на прикладные результаты, технологические проекты с чёткими графиками их реализации, — заявил Травников.

Повысить эффективность деятельности НОЦ планируется за счет оптимизации направлений деятельности центров, приоритизации технологических проектов в соответствии с новыми вызовами, обеспечения взаимодействия между НОЦ, создание единого федерального центра трансфера и технологий НОЦ и единой цифровой платформы внедрения и коммерциализации.

НОЦ сегодня работают в 35 субъектах РФ, охватывают 65 различных направлений и соответствуют семи приоритетам научно-технологического развития РФ.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

526

Рубрики : Власть Образование Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии наука власть


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Мэрии предъявили неисполнение моратория по демонтажу

Предприниматели заявляют о фактах безосновательного демонтажа торговых объектов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский бизнес привлекут к созданию сувениров

И работе креативных кластеров по подготовке новогодней столицы России.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Искитимском районе и Бердске опасаются появления новой официальной свалки

Аргументы аналогичны тем, что звучали относительно полигона в селе Раздольном Новосибирского района.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский эксперт проанализировал перспективы OCSiAl

Напомним, компания является одним из самых удачных активов, выращенных госкорпорацией «РОСНАНО».
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Мэрии предъявили неисполнение моратория по демонтажу

27/05/2022, 18:53

Новосибирский бизнес привлекут к созданию сувениров

27/05/2022, 17:47

«ИнвестШтурм» объединил более 150 предпринимателей и инвесторов Новосибирска

27/05/2022, 17:17

В Новосибирске планируют строить арендные дома для студентов

27/05/2022, 14:48
Популярное

С 1 июня в России кардинально изменятся курсы рубля и доллара

27/05/2022, 14:39

Турецкие бренды одежды планируют открыть магазины в России

27/05/2022, 12:36

Ассортимент молока и сока могут сократить

27/05/2022, 11:19

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Бери от банка всё: приумножай свои накопления и получай доход

27/05/2022, 17:53

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на 3 п.п.

27/05/2022, 15:27

Гарантийный фонд НСО предоставляет поручительство по кредитам Банка «Левобережный»

26/05/2022, 18:50
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска