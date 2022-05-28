Научно-образовательным центрам мирового уровня актуализируют программу

На заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», которую возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 27 мая рассмотрели предварительные результаты работы 15 НОЦ и обсудили вопросы актуализации их программ с учётом нынешней ситуации.
—Раз мы, понимая изменившуюся ситуацию, приступаем к актуализации программ развития НОЦ, то, наверное, своевременно и разумно актуализировать и условия всей программы НОЦ, правил участия. Три года прошло, за это время мы увидели «болезни роста», многие переболели ими, теперь можно осознанно актуализировать программу НОЦ и сделать акцент на прикладные результаты, технологические проекты с чёткими графиками их реализации, — заявил Травников.
Повысить эффективность деятельности НОЦ планируется за счет оптимизации направлений деятельности центров, приоритизации технологических проектов в соответствии с новыми вызовами, обеспечения взаимодействия между НОЦ, создание единого федерального центра трансфера и технологий НОЦ и единой цифровой платформы внедрения и коммерциализации.
НОЦ сегодня работают в 35 субъектах РФ, охватывают 65 различных направлений и соответствуют семи приоритетам научно-технологического развития РФ.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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