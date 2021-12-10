«Экология-Новосибирск» не отказывалась вывозить мусор с Плющихинского жилмассива

В ряде СМИ 9 декабря 2021 года были опубликованы материалы, в которых содержатся не соответствующие действительности сведения, относительно деятельности ООО «Экология-Новосибирск». Речь идет о переводе на прямые договоры группы домов (90 домов), расположенных на улицах Высоцкого, Потылицына и Снежиной, говорится в письме, поступившем в редакцию Infopro54.

— Исполнителем коммунальной услуги по обращению с ТКО для многоквартирных домов Плющихинского жилмассива с 1 марта 2021 года является ООО УК «Плющихинский», — сообщает пресс-служба «Экологии-Новосибирск». — По состоянию на 10 декабря 2021 года задолженность управляющей организации перед региональным оператором составляет 20,5 млн рублей.

— С собственниками помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Плющихинский», региональным оператором будут заключены прямые договоры с 7 января 2022 года, — подчеркивают в компании. — Для оплаты коммунальной услуги непосредственно в адрес регионального оператора будут открыты лицевые счета, обязанность по внесению платы у потребителей возникнет с даты заключения прямых договоров, то есть с 7 января 2022 года.

В настоящее время Арбитражным судом Новосибирской области рассматриваются два исковых заявления ООО «Экология-Новосибирск» о взыскании задолженности за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО УК «Плющихинский». В связи с этим регоператор инициировал процедуру расторжения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в одностороннем порядке с ООО УК «Плющихинский» на основании п. 2 ч. 7 статьи 157.2.

Реестр лицевых счетов будет размещен на сайте регионального оператора.

— Приоритетной задачей регионального оператора является бесперебойное обеспечение коммунальной услугой наших потребителей. Поэтому ни задолженность управляющей организации, ни переход на прямые договоры с потребителями не скажутся на предоставлении коммунальной услуги жителям Плющихинского жилмассива. Вывоз ТКО осуществлялся и будет осуществляется в соответствии с установленной законодательством РФ периодичностью, — прокомментировала ситуацию генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области действительно размещены два иска регоператора к ООО УК «Плющихинский». Один подан 18, а второй 20 октября. Сумма задолженности по каждому иску — 50 тысяч рублей. В «Экологии-Новосибирск» пояснили, что сумма задолженности уточняется по периодам, документы передаются на рассмотрение суда. ООО УК «Плющихинский» (Аффилирована с ГК «Дискус» —Ред.). Редакция направила запрос на комментарий по ситуации в ООО УК «Плющихинский».

Напомним, региональный оператор неделю назад заявил о планах подать на самобанкротство из-за накопившейся задолженности и анонсировал намерение выйти на процедуру наблюдения. Эта ситуация рассматривалась на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента 7 декабря. Ни МинЖКХ, ни регоператор не озвучили планы оздоровления компании, отметив, что эта информация сейчас готовится. Депутаты решили ее заслушать на декабрьской сессии Заксобрания.