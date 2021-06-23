Зарплатный проект Банка Акцепт – индивидуальная выгода для работодателей и сотрудников!

Зарплатная карта Банка Акцепт имеет массу преимуществ для ваших сотрудников:

кэшбэк 1% на все покупки

кэшбэк 1% на все покупки дополнительный доход — до 3,5% на остаток на карте

онлайн-переводы, оплата связи, налогов, штрафов и т.д. через приложение Акцепт-онлайн

снятие и внесение средств без комиссии в банкоматах Альфа-Банка

специально для зарплатных клиентов — низкая ставка 12,3% годовых по кредитной карте, а также льготные условия по ипотеке, кредитам и рефинансированию

Как работает зарплатный проект?

Между компанией и банком заключается договор о сотрудничестве и банк производит выпуск зарплатных карт.

Организация удобным для нее способом отправляет в банк реестр на зачисление зарплаты сотрудникам.

Банк день в день производит зачисление средств на зарплатные счета сотрудников.

Подарите выгоду себе и сотрудникам с Зарплатным проектом Банка Акцепт!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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