Местам на парковке прописали минимальный размер

В настоящее время минимально и максимально допустимые размеры машино-места установлены приказом Минэкономразвития РФ №792 от 07.12.2016 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места», в соответствии с которым минимально допустимые размеры — 5,3 x 2,5 метра и максимально допустимые размеры — 6,2 м x 3,6 метра.

На портале правовой информации опубликован приказ Росреестра от 23.07.2021 №П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-места». Согласно п. 6.2. ст. 24 закона 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», площадь машино-места в пределах установленных границ должна соответствовать минимально и (или) максимально допустимым размерам машино-места, установленным органом нормативно-правового регулирования.

Новым приказом устанавливаются только минимально допустимые размеры машино-места — 5,3 x 2,5 метра. Приказ вступит в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития РФ №792 от 07.12.2016, но не ранее 28.10.2021.

Документ разработали из-за разнообразия транспорта, в отношении которого размеры машино-мест не установлены, в частности сельскохозяйственной техники, транспортных и технических средств для инвалидов.

Новые требования относительно размера машино-мест должны будут соблюдать в том числе застройщики при проектировании и строительстве зданий. Несоблюдение норм может привести к тому, что процедура постановки на кадастровый учёт затянется.