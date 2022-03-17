Новосибирская ТЭЦ-3 перевела еще один турбогенератор на «цифру»

ТЭЦ-3 завершила ремонт турбогенератора №10. Его электрическая мощность — 25 МВт, это 5% от общей производительности электроэнергии станцией; тепловая — 125 Гкал/ч, или 13% общего объема тепловой мощности ТЭЦ-3. В составе турбоагрегата №10 — турбина «Уральского турбинного завода» и генератор новосибирского завода «ЭЛСИБ».

С турбогенератором на протяжении трех недель работали 15 специалистов подрядной организации «Сибирьэнергоремонт». Капремонт включал в себя такие операции, как разбор турбины, зачистку ее элементов, подтяжку креплений, контроль состояния металла, замену неисправных элементов и сборку.

Персонал ТЭЦ-3 параллельно занимался ремонтом и модернизацией приборного парка — теперь часть измерений будет производиться не аналоговым, а цифровым путем. Например, на щите управления установлен регистратор, который считывает, архивирует и передает на сервер расход и давление пара.

Еще один прибор считывает показания чистоты и анализирует риски утечки водорода, поскольку турбогенератор №10 имеет водородный тип охлаждения.

После ремонта восемь турбоагрегатов из девяти оснащены цифровыми приборами.

«Переход на цифровой приборный парк повышает надежность, безопасность, качество анализа, контроля и планирования режимов, — пояснил главный инженер ТЭЦ-3 Андрей Бабенков. — В целом капремонт турбоагрегата №10 позволит повысить надежность оборудования, особенно при работе на максимальных нагрузках».

Стоимость ремонтного проекта составила 9,2 млн рублей.