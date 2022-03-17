Какие меры поддержки уже предложили строительной отрасли?

— Главная задача поддержки строительной отрасли: не допустить остановки строительства, чтобы граждане могли получить свои квартиры в срок, а строительство социальных объектов было продолжено и завершено в установленные сроки в условиях, когда ключевая ставка ЦБ увеличена до 20% и стоимость кредитования — ипотечного и проектного финансирования существенно выросла, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Меры поддержки строительной отрасли, принятые на федеральном уровне, первый пакет (46-ФЗ):

— Разрешается предоставление займов проектировщикам, строительным компаниям, компаниям, выполняющим инженерные изыскания за счет средств компенсационных фондов СРО.

— Правительство установило случаи и порядок списания неустоек, штрафов и пеней в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактами (44-ФЗ). Постановлением правительства РФ №340 принято решение о, нарушивших обязательства по государственным и муниципальным контрактам из-за внешних санкций.

— Правительство РФ наделено правом установить дополнительные случаи и порядок заключения контрактов с единственным поставщиком — по 31 декабря 2022 года. Аналогичное право предоставлено субъектам РФ.

— Правительство Новосибирской области приняло соответствующий порядок работы 16 марта, — прокомментировал меру поддержки Алексей Колмаков.

— Правительство РФ в 2022 году планирует устанавливать особые условия применения неустойки, штрафов и пеней, а также иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

— В ближайшее время эти меры будут внесены на рассмотрение правительства и доведены до регионов, — сообщил Колмаков.

— Возможно принятие моратория на включение в реестр проблемных домов и иных проблемных объектов недвижимости, чтобы не усугублять ситуацию с вводом жилья.

— Будут установлены особые условия передачи объектов долевого строительство участникам.

— Правительство РФ планирует отрегулировать особенности и основания перечисления застройщику денежных средств участников долевого строительства, внесенных на счета эскроу.

— Планируется упрощение процедур по внесению изменений в ПСД и результаты инженерных изысканий, получивших положительное заключение Госэкпертизы.

— Если оборудование или какие-то материалы невозможно использовать в связи с санкциями, то их можно заменить на основании корректировки ПСД без повторного прохождения Госэкспертизы. Это касается вопросов строительства социальных объектов и будет касаться негосударственной экспертизы, — поясняет Алексей Колмаков.

— Упрощается и ускоряется процедура проведения Госэкспертизы.

— В этом году будут установлены особенности продления градостроительных и разрешительных документов в строительной сфере.

Второй пакет антикризисных мер (58-ФЗ)

Направлен на ускорение и создание условий для запуска новых проектов, поддержку граждан и застройщиков:

— Правительство РФ планирует установить особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том числе дополнительно определить случаи предоставления таких участков без торгов. Также будут сокращены сроки предоставления таких участков.

— Субъектам РФ на 2022 год дано право определять случаи установления льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности субъекта, и размер такой платы.

— Субъектам РФ разрешено продлевать договоры аренды государственного и муниципального имущества без торгов.

— Сокращение сроков предоставления участков под строительство.

— Установлены алгоритмы оптимизации общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам межевания.

— Исключается повторная проверка госрегистратором прав на землю и соблюдение требований к ограничению использования земли после получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

— Вводится упрощенная процедура проведения правовой экспертизы документов, необходимых для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов капитального строительства.

— Ускоряется процесс оформления разрешительной документации на строительство.

— Приняты изменения в закон 44-ФЗ в части снижения размера обеспечения по конкурсной заявки: от 0,5 до 30% от начальной максимальной цены контракта.

— В нашем УКС прорабатывается этот вопрос, чтобы подрядчики могли нормально выходить на торги без предоставления банковских гарантий, с которыми сейчас проблема, — говорит Алексей Колмаков.

— Подготовлен проект постановления правительства РФ о внесении изменений в постановление №1431, которое предполагает до 1 марта 2023 года исключить обязательную разработку трехмерной модели — BIN-технологии — при проектировании объектов социального назначений.

— Специальные ипотечные программы, в том числе под 7%, продолжают действие на прежних условиях.

— Пока программа действует до конца марта 2022 года. Но предусматривается продление программы. Возможен пересмотр ставок по льготной программе и расширение условий предоставления льготной ипотеки, — говорит Алексей Колмаков.

— На еженедельных ВКС правительство РФ обсуждает вопрос с проектным финансированием.

— Застройщики сообщают о росте ставок по действующим кредитным обязательства. Уровень ставки зависит от степени покрытия средств строительства в соотношении с привлечением средств дольщиков по счетам эскроу. Чем больше средств привлечено на счета, тем меньше повышение процентной ставки, — поясняет Алексей Колмаков. — Кроме того, застройщики сообщают об отказе в выдаче кредитов по ранее согласованным условиям, но не прошедшим стадию финального согласования. Руководство ряда банков приостановило проведение кредитных комитетов, что тоже ограничивает выдачу кредитов застройщикам.

— На уровне региона также будут приняты все необходимые меры, в том числе по увеличению суммы контрактов на строительство социальных объектов, связанных с увеличением стоимости строительных ресурсов. Объем финансирования строительства социальной инфраструктуры, запланированный на 2022 год, составляет 20 млрд рублей. Эта сумма в бюджете сохраняется. Кроме того, Минстрой направил предложения по корректировке бюджета в связи с форс-мажорными обстоятельствами, — сообщил Колмаков. — Данные меры позволят подрядчикам сохранить занятость сотрудников, пройти кризис без потерь.

— Все

— Правительством РФ и региона организован постоянный мониторинг ситуации на рынке стройматериалов: по объему производства, срокам поставки и ценам, чтобы не допустить дефицита и роста цен.

— Выявляемые факты необоснованного повышения цен немедленно направляются в Минпромторг РФ и области для принятия мер оперативного воздействия, — говорит Алексей Колмаков. — Недавно в Минпромторге в жесткой форме высказались по факту поднятия металлургическими компаниями наценки на стальную продукцию. По остальным позициям диалог идет еще жестче.

— В УКС области идет работа с организациями по импортозамещению материалов, оборудования, чтобы оперативно вносить изменения и не переносить сроки строительства объектов.

Новые меры поддержки, предложенные регионом для реализации на федеральном уровне:

— Продление сроков действия разрешения на строительство и градостроительных планов минимум на 2 года.

— Предусмотреть возможность использования информации указанного в градостроительном плане земельного участка для подготовки изменений ПСД на весь срок действия разрешений на строительство.

— По действующим проектам предлагается сохранить ставку проектного финансирования без изменений. По новым — рассматривать вопрос о понижающем коэффициенте.

— Предложено рассмотреть вопрос о поэтапном раскрытии счетов эскроу — в зависимости от степени готовности объекта.

— Предложено сохранить существующие меры поддержки, принятые правительством РФ по ипотечным программам с господдержкой.

— Приостановить включение многоквартирных домов в единый реестр проблемных объектов. (Услышано и принято решение).

— Перенести срок восстановления прав обманутых дольщиков с конца 2023 года на 2025-й.

— Предложено снять ограничения в 44-ФЗ по увеличению цены контракта более чем на 30%.

— Предлагается рассмотреть увеличение на 30% в связи с ростом стоимости строительных материалов. И еще на 30% — на основании необходимости внесения изменений в проектную документацию, — прокомментировал Алексей Колмаков.

— Предложено рассмотреть возможность для госзаказчиков при реализации социально-значимых проектов и исполнении нацпроектов и госпрограмм заключать контракт с единственным поставщиком на период существующих осложнений (Услышано и принято решение).

— Предложено по заключенным госконтрактам добавить возможность оплаты авансовых денежных средств до 90% от цены контракта для закупки материалов и оборудования и фиксирования цен.

— Предложено установить размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в целях жилищного строительства в размере земельного налога.

— Предложено перенести срок действия вступления BIN-технологий на 2024 год (Услышано).

— Продление сроков действия постановления правительства №1315 по пересчету стоимости ресурсов. (Услышано).

— Предложено повысить качество наполнения системы ФГИС ЦС, так как он этого зависит система ценообразования в строительстве.

— На этой неделе на ВКС в Минстрое РФ рассматривалась возможность еженедельно корректировать индексы сметной стоимости по упрощенному варианту: не представлять в систему данное по 700 позициям, а по меньшему количеству, — уточняет Алексей Колмаков.

— Предложено вернуть подготовку специалистов-инженеров в строительной отрасли, а не бакалавров и магистров.

— Решается вопрос с ограничениями на строительство на приаэродромных территориях.

— Мы проводим ряд встреч с бизнес-сообществом, готовим пакет мер господдержки. 17 марта рассмотрим его у первого замгубернатора Владимира Знаткова, 18 марта — у губернатора. В этот пакет будут внесены как федеральные, так и региональные меры поддержки, — резюмировал замгубернатора Сергей Семка. — Например, на федеральном уровне компаниям из списка системообразующих предприятий будут выдаваться займы по цене 10-11% годовых на пополнение оборотных средств через Фонд развития промышленности.

Алексей Колмаков подчеркнул, что регион практически в ежедневном режиме предлагает Минстрою РФ новые меры поддержки строительной отрасли, работа по формированию антикризисных мер, совершенствованию законодательства будет продолжена.

Он также сообщил, что правительство региона готовит перечень системообразующих предприятий и уже обратилось в правительство РФ, чтобы компании из этого перечня также могли рассчитывать на эту меру поддержки. Семка напомнил, что в этом реестре широко представлены предприятия строительной отрасли: застройщики и производители стройматериалов.