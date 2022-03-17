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В Новосибирск приезжают первые беженцы с Донбасса

  • 17/03/2022, 14:06
Автор:
новости Новосибирска
Профильные службы готовы к их массовому организованному прибытию.

Первые семьи беженцев с территории Донбасса начали прибывать в Новосибирск. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил, отвечая на вопросы журналистов в рамках еженедельной пресс-конференции.

Сегодня есть случаи приезда на нашу территорию беженцев из Донецкой и Луганской республик, из зоны конфликта, который продолжается восемь лет, сообщает мэр. Но это отдельные случаи. Организованной эвакуации и приезда эшелонов с семьями беженцев, как это было в 2014 году, пока нет. Но мы готовы ко всякому развитию ситуации. У нас имеется опыт. Я лично проверял готовность наших социальных центров, на базе которых в свое время разворачивались пункты временного размещения (ПВР). Их персонал настроен очень по-боевому.

При этом, по словам главы города, профильные муниципальные подразделения в большей части заточены не столько на размещение семей беженцев, сколько на отдых и оздоровление их детей, которые с этой целью могут быть массово доставлены в Новосибирск.

Под эти цели мы определяем два наших лагеря: «Тимуровец» и «Березка», чтобы принять детей из зоны конфликта, обеспечить им отдых, определенную психологическую реабилитацию после перенесенных потрясений, рассказывает Анатолий Локоть. Но пока организованных приездов нет.

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Одновременно на территории города и области продолжают действовать пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, организованные общественными объединениями и политическими партиями. В поддержку российских военных Новосибирск присоединился к федеральной акции по изображению буквы Z на общественном транспорте и спецтехнике.

Для всех сомневающихся: мэрия Новосибирска и большинство населения города, как показала социология, в целом поддерживают действия, которые предприняты нашей армией, российским руководством по отношению к Украине, говорит глава города об участии в акции Новосибирска. Мы поддерживаем эту акцию. Ресурсы затрачены небольшие, чтобы обозначить общественный транспорт и всю уборочную технику. Правда, с уборочной техникой мы к наклейкам не прибегали символика нанесена краской, что значительно дешевле. Но в целом это незначительные средства, и эти средства не бюджета. Ни рубля, ни копейки бюджетных денег на проведение этой акции не затрачены.

Напомним, что накануне, в ходе сессии горсовета, от некоторых оппозиционных депутатов звучали вопросы о целесообразности данной акции и возможных соответствующих бюджетных расходах.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : общество город власть благотворительность беженцы


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