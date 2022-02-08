Новосибирская ТЭЦ-5 готовит капремонт сразу двух энергоблоков

Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла на энергоблоках 11 лет назад. В 2022 году это самый крупный проект ремонтной кампании на теплоэлектростанциях СГК в Новосибирске.

ТЭЦ-5 в этом году остановит для капремонта энергоблоки №5 и №6, в составе каждого из которых объединены котел, турбина и генератор. Вложения в проекты составят суммарно около 250 млн рублей.

Ранее пятый блок капитально ремонтировали в 2017 году, а шестой — в 2016-м.

Станция начала готовить ремонтный проект еще с 2021 года. В настоящее время ТЭЦ-5 проводит торги на выполнение части ремонтных работ, получает материалы. Часть комплектующих еще изготавливается: например, компания «Сибирьэнергоремонт» — ремонтное подразделение СГК, производит трубы для поверхностей нагрева котла.

Перед началом работ специалисты проведут на энергоблоках экспресс-испытания, чтобы уточнить показатели их работы и спланировать ремонтные мероприятия.

Ремонт сразу двух больших агрегатов в один год — решение нечастое. Как правило, ТЭЦ-5 выводит в капремонт один энергоблок за такой период. Например, в 2021 году отремонтировали энергоблок №4, годом ранее — третий. А подобный двойной проект на ТЭЦ-5 выполняли в 2011 году.

С апреля по июнь отремонтируют пятый энергоблок, а с июля по 15 сентября — шестой. Таким образом, оба проекта будут завершены до начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Капитальный ремонт выполнит персонал компании «Сибирьэнергоремонт», а также сотрудники станции — всего порядка 200 специалистов.

Ремонт энергоблоков, включая электрофильтры, повысит не только надежность, но и экологичность производства. В среднем снижение расхода топлива от увеличения экономичности работы после проведения капремонта по двух энергоблокам может составить порядка 30-36 тысяч тонн угля в год — примерно 600 вагонов угля.

Всего в 2022 году СГК планирует выполнить капитальные и средние ремонты на 24 единицах основного оборудования ТЭЦ в Новосибирской области, в том числе:

на 6-ти котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 2570 т/час,

на 9-ти турбоагрегатах установленной мощностью 741 МВт,

на 9-ти турбогенераторах мощностью 910 МВт.

Планируемый бюджет ремонтной программы 2022 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве составляет 2,9 млрд рублей (с НДС). Окончательная стоимость программы будет определена в ближайшее время.

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