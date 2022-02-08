Из коры березы ученые создали добавку для защиты печени пациента при химиотерапии

— В течение многих лет в нашем институте исследовалась биологическая активность битулоновой кислоты, которая вырабатывается из коры березы. В 2020 году в лаборатории института было разработано средство, которое имеет гепатопротекторные, нефропротекторные, нейропротекторные, противовоспалительные, иммуномодулирующие противоопухолевые свойства. На его основе была выпущена биологически активная добавка, — сообщила на пресс-конференции директор Института органической химии СО РАН Елена Багрянская.

По ее словам, исследования показали, что эта БАД особенно эффективна в случае химиотерапии, так как защищает печень.

— Испытания добавки проводились в Алтайском онкологическом центре. Надеемся, что нам скоро выдадут результаты этих испытаний, — добавила Багрянская.

Она не исключила, что в перспективе может начаться производство этого препарата.

— Данная БАД изготавливается с использованием элементов той же технологии, что и «Тромбовазим» (ключевой препарат компании). Но на этом препарате бизнес не сделаешь, так как он изготавливается из природного сырья, объем которого ограничен, поэтому возникают проблемы с сбором качественного сырья, — говорил Бекарев.

Это не первый случай, когда одно из наиболее распространенных в Западной Сибири деревьев — береза — привлекает внимание ученых. Напомним, в конце 2020 года совладелец и основатель ГК Scientific Future Management, основатель в Новосибирске Биотехнопарка Андрей Бекарев рассказывал Infopro54 о том, что около 5 лет назад совместно с ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» компания получила патент по разработке, связанной с грибом чага: о технологии увеличения противовирусной эффективности и применении для лечения гриппа. Этот факт был лабораторно доказан.

Отметим, что гриб чага чаще всего растет на стволе берез, но также может встречаться на некоторых лиственных деревьях.