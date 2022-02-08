Новосибирская компания планирует разместить облигации на 300 млн рублей

Компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» (Новосибирск) сообщила о регистрации дебютной программы облигаций. Это биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав, которые эмитент планирует размещать по открытой подписке. Максимальная сумма займа — 300 млн рублей, срок обращения бумаг — 2 520 дней. Организатором займа является ООО «Юнисервис Капитал».

— Компания зарегистрировала программу облигаций на сумму 300 млн рублей. Это означает, что в рамках данной программы «СЕЛЛ-Сервис» сможет оформить несколько выпусков облигаций, пока не исчерпает лимит, — пояснили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе ООО «Юнисервис Капитал».

На данный момент, известно о планах компании разместить в первом квартале 2022 года дебютный выпуск облигаций на сумму до 100 млн рублей. Инвестиции будут направлены на пополнение оборотных средств для увеличения объема продаж и снижения рисков, связанных с задержками поставок товаров, вызванных так называемым «контейнерным кризисом».

— «СЕЛЛ-Сервис» — один из лидеров среди прямых импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Компания работает на рынке уже более 12 лет. Головной офис находится в Новосибирске, но из-за высоких темпов экспансии имеет обособленное подразделение в Москве, — рассказали в «Юнисервис Капитал». — Компания поставляет для B2B клиентов уникальные продукты, которые не имеют аналогов в России: какао-порошок, агар-агар, кокосовая стружка, кунжут, лимонная кислота, сорбат калия, пищевые ароматизаторы и прочие ингредиенты, которые используются в пищевой промышленности и общественном питании.

Конкретные условия запланированного на февраль выпуска облигаций: срок обращения, точная сумма, ставка и другие параметры — пока не разглашаются и будут опубликованы после регистрации на Московской бирже.

Среди клиентов эмитента — компании со всей России, а с 2016 года «СЕЛЛ-Сервис» занимается и экспортом своей продукции в Беларусь, Армению и Казахстан. Из покупателей, известных широкому кругу аудитории, можно выделить ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» (Алтайский край), ООО «Томское молоко» (Томск), АО «Золотые Луга» (Тюмень), сети предприятий питания: «Кузина», «Академия Кофе», «33 Пингвина» и др.

— С точки зрения финансового состояния компания может похвастаться отличными результатами среднегодовой выручки около 40% за последние 3 года, в планах на 2022-й — преодолеть сумму выручки в 1 млрд рублей, — уточнил финансовый организатор облигационного займа. — Глобальная цель — войти в тройку лидеров среди федеральных компаний за счет активной экспансии. За счет диверсификации ассортимента стать универсальным поставщиком для производителей кондитерских изделий, безалкогольных и алкогольных напитков.

ООО «Юнисервис Капитал» является организатором долговых программ, специализируется на оказании качественных финансовых и информационных услуг субъектам среднего предпринимательства. Компания организовала выпуски облигаций для многих компаний со всей России, в том числе для СДЭК, «Грузовичкоф», Lady&Gentlemen City, «Кузина» и др. Основана в Новосибирске в 2009 году финансистом Алексеем Антипиным.