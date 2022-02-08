Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

Новосибирская компания планирует разместить облигации на 300 млн рублей

  • 08/02/2022, 14:11
Автор:
новости Новосибирска
В планах эмитента на 2022-й — получить выручку более 1 млрд рублей.

Компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» (Новосибирск) сообщила о регистрации дебютной программы облигаций. Это биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав, которые эмитент планирует размещать по открытой подписке. Максимальная сумма займа — 300 млн рублей, срок обращения бумаг — 2 520 дней. Организатором займа является ООО «Юнисервис Капитал».

— Компания зарегистрировала программу облигаций на сумму 300 млн рублей. Это означает, что в рамках данной программы «СЕЛЛ-Сервис» сможет оформить несколько выпусков облигаций, пока не исчерпает лимит, — пояснили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе ООО «Юнисервис Капитал».

На данный момент, известно о планах компании разместить в первом квартале 2022 года дебютный выпуск облигаций на сумму до 100 млн рублей. Инвестиции будут направлены на пополнение оборотных средств для увеличения объема продаж и снижения рисков, связанных с задержками поставок товаров, вызванных так называемым «контейнерным кризисом».

Новости Новосибирска

Новосибирский завод занял на облигационном рынке 160 млн рублей

Конкретные условия запланированного на февраль выпуска облигаций: срок обращения, точная сумма, ставка и другие параметры — пока не разглашаются и будут опубликованы после регистрации на Московской бирже.

— «СЕЛЛ-Сервис» — один из лидеров среди прямых импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Компания работает на рынке уже более 12 лет. Головной офис находится в Новосибирске, но из-за высоких темпов экспансии имеет обособленное подразделение в Москве, — рассказали в «Юнисервис Капитал». — Компания поставляет для B2B клиентов уникальные продукты, которые не имеют аналогов в России: какао-порошок, агар-агар, кокосовая стружка, кунжут, лимонная кислота, сорбат калия, пищевые ароматизаторы и прочие ингредиенты, которые используются в пищевой промышленности и общественном питании.

Среди клиентов эмитента — компании со всей России, а с 2016 года «СЕЛЛ-Сервис» занимается и экспортом своей продукции в Беларусь, Армению и Казахстан. Из покупателей, известных широкому кругу аудитории, можно выделить ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» (Алтайский край), ООО «Томское молоко» (Томск), АО «Золотые Луга» (Тюмень), сети предприятий питания: «Кузина», «Академия Кофе», «33 Пингвина» и др.

— С точки зрения финансового состояния компания может похвастаться отличными результатами среднегодовой выручки около 40% за последние 3 года, в планах на 2022-й — преодолеть сумму выручки в 1 млрд рублей, — уточнил финансовый организатор облигационного займа. — Глобальная цель — войти в тройку лидеров среди федеральных компаний за счет активной экспансии. За счет диверсификации ассортимента стать универсальным поставщиком для производителей кондитерских изделий, безалкогольных и алкогольных напитков.

ООО «Юнисервис Капитал» является организатором долговых программ, специализируется на оказании качественных финансовых и информационных услуг субъектам среднего предпринимательства. Компания организовала выпуски облигаций для многих компаний со всей России, в том числе для СДЭК, «Грузовичкоф», Lady&Gentlemen City, «Кузина» и др. Основана в Новосибирске в 2009 году финансистом Алексеем Антипиным.

Фото предоставлено ООО «СЕЛЛ-Сервис»

1 100

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы облигации бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Tom Tailor
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Экс-чиновника Бурятии судят за хищение на новосибирском заводе

08/02/2022, 13:22

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

07/02/2022, 18:58

Таможенники остановили незаконный вывоз из Сибири более 4 тыс тонн древесины

07/02/2022, 13:41

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

03/02/2022, 14:22

Актуальный разговор

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

08/02/2022, 18:08

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

08/02/2022, 18:04

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

08/02/2022, 16:35

Вынесен приговор Николаю Сальникову

08/02/2022, 16:30
Популярное

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

07/02/2022, 13:34

Практичное устройство маленькой квартиры

02/02/2022, 17:19

В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

02/02/2022, 13:59

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+

08/02/2022, 16:40

Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

08/02/2022, 16:25

Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте ВТБ Онлайн

08/02/2022, 14:57

Вебинар CHINASBORKA 2022 собрал лучшие практики импорта из Китая

07/02/2022, 18:17

«Метр квадратный» поможет застройщикам ускорить проведение сделок

07/02/2022, 17:09

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
ПАРИ [CPS] RU

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

новосибирские новости

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Новостройки Новосибирска. Суперпредложение в центре города

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

Еще 120 км дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ждет ремонт

Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за некачественный ремонт и строительство дорог

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

Медицина

новости Новосибирска

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

Из коры березы ученые создали добавку для защиты печени пациента при химиотерапии

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано более 3000 новых случаев коронавируса

В Новосибирске на 40% выросло количество пунктов, где можно сдать медицинские анализы

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

новости Новосибирска

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

Русфонд собирает средства для лечения «хрустального» мальчика

Еще 120 км дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ждет ремонт

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска