Новосибирская ТЭЦ-5 снизит объем сжигания топлива на 37 тысяч тонн в год

Таков результат проведенного в этом году капитального ремонта энергоблока, а также реализации инвестпроекта — установки новых систем очистки котлов.

Об этом рассказал мэру Новосибирска Анатолию Локотю директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков при посещении теплоэлектростанции главой города.

Энергоблок потребует на 12 тысяч тонн угля меньше

Ремонт энергоблока, в составе которого котел, турбина и генератор, — самый крупный проект завершающейся ремонтной программы СГК на тепловых электростанциях Новосибирской области в 2021 году. Мощность блока — 200 МВт, это 17% суммарной мощности ТЭЦ-5.

Команда из 235 человек: сотрудники ТЭЦ-5 и подрядной организации «Сибирьэнергоремонт», а также узкие специалисты — работала над ремонтным проектом на протяжении трех месяцев. Стоимость капитального ремонта составила 194 млн рублей.

Основные наиболее крупные работы — замена 124 тонн поверхностей нагрева котла, через них происходит передача тепла пару от сгораемого угля, а также капитальный ремонт двух электрофильтров.

Показатели работы агрегата после капитального ремонта уже позволили прогнозировать экономический и экологический эффект на год.

«Коэффициенты полезного действия котла и цилиндров турбин увеличились, что подтверждает качественное выполнение капитального ремонта. Увеличение эффективности и экономичности энергоблока позволит снизить расход топлива, а также сократить объем выбросов». — рассказал Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

При среднегодовой нагрузке энергоблока экономия топлива от увеличения экономичности работы составит порядка 12 тысяч тонн угля, что приведет к снижению выбросов всей станции на 0,5%.

Новые системы очистки: минус 25 тысяч тонн

На Новосибирской ТЭЦ-5 в 2021 году реализуется инвестиционный проект — дополнительное оснащение котлов системами обдува на общую сумму 84 млн рублей.

Системы очистки поверхностей нагрева котлов — это водяные и паровые аппараты. Если топочные экраны зашлакованы, теплообмен с топкой нарушен, эффективность работы котла ниже нормы. Основную часть аппаратов водяной и паровой обдувки на все котлы ТЭЦ-5 установила при переходе на новый вид угля. Это позволило устранить шлакование поверхностей нагрева.

Водяных аппаратов очистки достаточно, а по паровым потребовалось дооснащение — для зон, где может понадобиться дополнительная очистка. До конца этого года станция усилит паровую часть обдува: подрядчик, компания «Котэс-Инжиниринг», установит 24 аппарата в дополнение к уже имеющимся 48.

Реализация проекта позволит дополнительно снизить годовой расход топлива на 25 тыс. тонн угля, что приведет к снижению выбросов станции на 1%.

Суммарный экологический эффект от двух проектов ТЭЦ-5, ремонтного и инвестиционного, составит 37 тысяч тонн, что соответствует примерно 570 вагонам угля.

В целом в капитальный ремонт оборудования ТЭЦ-5 СГК вложит в этом году 941 млн рублей, 80% программы уже выполнено.

На тепловых электростанциях проделана большая работа по подготовке отопительному сезону, важно довести тепло до горожан, отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что проблему изношенности теплосетей Новосибирска предстоит решать за счет долгосрочной программы капитального ремонта коммуникаций.

Бюджет ремонтной программы 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве составил 2,7 млрд рублей (с НДС). Это больше, чем в 2020 году, на 303 млн руб рублей. В ремонтную программу включены 18 единиц основного оборудования ТЭЦ: 4 котла, 7 турбоагрегатов, 7 турбогенераторов.

По состоянию на 23 сентября капитальный ремонт прошли 11 единиц оборудования: три котла, четыре турбоагрегата и столько же турбогенераторов. Годовая ремонтная программа выполнена более чем на 70%.