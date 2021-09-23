Сосудистая хирургия и замена тазобедренного сустава в Германии

Для них характерна безопасность и малотравматичность, а ход оперативного вмешательства строго контролируется на мониторе компьютера. Это позволяет снизить риск осложнений и кровотечений.

Особенности сердечно-сосудистой хирургии в Германии

Современная сосудистая хирургия в Германии основана на применении новейших щадящих методик, которые используют высококвалифицированные врачи. Во Фрайбурге проводят операции новорожденным для устранения врожденных аномалий сердца, устанавливаются аппараты кровообращения и др.

В отделении интенсивной терапии пациентам после операции предоставляется квалифицированная медицинская помощь под строгим контролем команды врачей. Выделяют несколько направлений сосудистой хирургии, в том числе шунтирование, хирургия периферических сосудов, аорты, сонной артерии, а также удаление варикозных вен.

Кардиохирургия включает проведение операций на сердце, имплантации и трансплантации, хирургии аорты, лечение аритмии и др. Миниинвазивные методики используют для замены сердечных клапанов и их реконструкции.

Эндопротезирование сустава таза: особенности и методики

В немецкой клинике Фрайбурга, кроме сосудистой хирурги, выполняют замену поврежденных суставов на эндопротез. Сегодня можно заменить практически любой сустав: плеча, локтя, таза, колена и пр.

Повреждение суставов ухудшает качество жизни пациентов, вызывает острую боль и негативно влияет на двигательную активность. Основным показанием к эндопротезированию сустава таза является артроз, с развитием которого изнашивается поверхность узла.

Стоимость операции по замене тазобедренного сустава в Германии можно узнать на сайте ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/ortopedija/ehndoprotezirovanie-sustavov.html, где указаны контакты и особенности проведения.

Учитывая степень износа, сустав заменяется частично или полностью. Решение принимает квалифицированный хирург после комплексной диагностики на новейшем оборудовании. Она позволяет определить степень разрушения с целью правильного выбора методики оперативного вмешательства.

После операции пациентам необходимо соблюдать рекомендации врача. Следует сократить физическую активность, следить за весом, выполнять простые упражнение лечебной физкультуры и гимнастики, посещать бассейн и др.

К главным преимуществам обращения в клинику Фрайбурга относится:

индивидуальный подход к каждому;

демократичные расценки на услуги по сравнению с клиниками из других стран;

гарантия безопасности;

использование новейших компьютерных технологий и щадящих методик;

штат высококвалифицированных хирургов и врачей других специальностей.

Эндопротезирование позволяет восстановить двигательную функцию и вернуть пациента к полноценной жизни.