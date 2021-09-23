Рекламодателям

Сосудистая хирургия и замена тазобедренного сустава в Германии

  • 23/09/2021, 20:02
Для успешного лечения заболеваний сердца и сосудистой системы в немецкой клинике Фрайбурга используют миниинвазивные методики.

Для них характерна безопасность и малотравматичность, а ход оперативного вмешательства строго контролируется на мониторе компьютера. Это позволяет снизить риск осложнений и кровотечений.

Особенности сердечно-сосудистой хирургии в Германии

Современная сосудистая хирургия в Германии основана на применении новейших щадящих методик, которые используют высококвалифицированные врачи. Во Фрайбурге проводят операции новорожденным для устранения врожденных аномалий сердца, устанавливаются аппараты кровообращения и др.

В отделении интенсивной терапии пациентам после операции предоставляется квалифицированная медицинская помощь под строгим контролем команды врачей. Выделяют несколько направлений сосудистой хирургии, в том числе шунтирование, хирургия периферических сосудов, аорты, сонной артерии, а также удаление варикозных вен.

Кардиохирургия включает проведение операций на сердце, имплантации и трансплантации, хирургии аорты, лечение аритмии и др. Миниинвазивные методики используют для замены сердечных клапанов и их реконструкции.

Эндопротезирование сустава таза: особенности и методики

В немецкой клинике Фрайбурга, кроме сосудистой хирурги, выполняют замену поврежденных суставов на эндопротез. Сегодня можно заменить практически любой сустав: плеча, локтя, таза, колена и пр.

Повреждение суставов ухудшает качество жизни пациентов, вызывает острую боль и негативно влияет на двигательную активность. Основным показанием к эндопротезированию сустава таза является артроз, с развитием которого изнашивается поверхность узла.

Стоимость операции по замене тазобедренного сустава в Германии можно узнать на сайте ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/ortopedija/ehndoprotezirovanie-sustavov.html, где указаны контакты и особенности проведения.

Учитывая степень износа, сустав заменяется частично или полностью. Решение принимает квалифицированный хирург после комплексной диагностики на новейшем оборудовании. Она позволяет определить степень разрушения с целью правильного выбора методики оперативного вмешательства.

После операции пациентам необходимо соблюдать рекомендации врача. Следует сократить физическую активность, следить за весом, выполнять простые упражнение лечебной физкультуры и гимнастики, посещать бассейн и др.

К главным преимуществам обращения в клинику Фрайбурга относится:

  • индивидуальный подход к каждому;

  • демократичные расценки на услуги по сравнению с клиниками из других стран;

  • гарантия безопасности;

  • использование новейших компьютерных технологий и щадящих методик;

  • штат высококвалифицированных хирургов и врачей других специальностей.

Эндопротезирование позволяет восстановить двигательную функцию и вернуть пациента к полноценной жизни.

Фото предоставлено рекламодателем

309

Рубрики :

Регионы: Германия

Теги : здоровье


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

21/09/2021, 17:08

Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

17/09/2021, 11:37

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

«Филип Моррис Интернэшнл» отчитался о выполнении повестки «устойчивого развития»

23/09/2021, 17:54

Минэкономразвития Новосибирской области запустило публичную экспертизу порядка утилизации мусора в регионе

23/09/2021, 17:02

На второй площадке Биотехнопарка будут производить онкопрепараты

23/09/2021, 16:08

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

23/09/2021, 14:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции

23/09/2021, 10:40

Сибирские компании выбирают мобильный интернет «Ростелекома»

23/09/2021, 10:20

ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей

22/09/2021, 15:57

Клиенты ВТБ удвоили спрос на «семейную ипотеку»

22/09/2021, 15:18

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

Новосибирская программа обращения с отходами катастрофически недофинансируется

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

Сироты Новосибирска получат более 200 квартир

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Как трансформируется банковская розница

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Политика

Новости Новосибирска

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

Горсовет: фракция ЛДПР пополнилась независимым депутатом

В следующем году дважды пройдут довыборы в Заксобрание

Недвижимость

Недвижимость

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Технологии

Новости Новосибирска

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Медицина

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

Минэкономразвития Новосибирской области запустило публичную экспертизу порядка утилизации мусора в регионе

Какие районы Новосибирской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19

В Новосибирске открылось первое в России мобильное колесо обозрения

За минувший сезон в Новосибирске отремонтировали 1,7 млн квадратных метров дорог

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска