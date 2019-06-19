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Новосибирская ТЭЦ-5 сократила выбросы в 1,5 раза

В СГК отмечают, что снижение выбросов основных загрязняющих веществ произошло после перехода станции на новое топливо.
  • 19/06/2019, 14:46
Новосибирская ТЭЦ-5 сократила выбросы в 1,5 раза

Крупнейшая ТЭЦ Новосибирска суммарно сократила выбросы на 13 тыс тонн (48,5%) за время прошедшего отопительного сезона – с сентября 2018 года по май 2019 года по сравнению с отопительным периодом 2017 – 2018, сообщили в пресс-службе СГК.

— Результаты подтверждены производственным экологическим контролем, проводимым СГК в соответствии с требованиями законодательства, а также замерами аккредитованных исследовательских лабораторий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение выбросов основных загрязняющих веществ — золы, оксидов азота, диоксида серы – произошло после перехода станции на новое топливо.

— ТЭЦ-5 отработала на буром угле первый отопительный сезон, и выбросы ощутимо снизились, — отметил заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды Константин Кушнир. — Замеры в санитарно-защитной зоне вокруг Новосибирской ТЭЦ-5 свидетельствуют, воздействие на качество атмосферного воздуха не превышает и половины установленной нормы.

Удельные выбросы в пересчете на выработку одной единицы электроэнергии и отпуск одной единицы тепла снизились по всем загрязняющим веществам с 3,7 до 2,6 г/кВтч и с 1971 до 1478 г/Гкал. В том числе: по твердым веществам (золе и пыли) на единицу электроэнергии — с 0,6 до 0,3 г/кВтч и с 325,2 до 161,6 г/Гкал — на единицу тепловой энергии. По диоксиду серы: на единицу электроэнергии — с 1,6 до 1,3 г/кВтч и с 851,1 до 719 г/Гкал — на единицу тепловой энергии.  По оксидам азота: на единицу электроэнергии — с 0,2 до 0,1 г/кВтч и с 104,9 до 70,9 г/Гкал — на единицу тепловой энергии.

Фото: пресс-служба СГК

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