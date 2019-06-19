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Новосибирску добавят почти 300 млн рублей трансфертами

Если решение будет принято, расходы города перешагнут планку 50 млрд рублей.
  • 19/06/2019, 15:41
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирску добавят почти 300 млн рублей трансфертами
В 2014 году в Новосибирске собиралось 100 млрд рублей налогов и платежей, в 2018-м — 154 млрд (+54%), но это не отражается на городском бюджете.

На сессию регионального парламента будет вынесено предложение о предоставлении Новосибирску 286 млн рублей в качестве межбюджетных трансфертов. В результате расходная часть городского бюджета вырастет до более чем 50 млрд рублей. Об этом на июньской сессии горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

 На сессии заксобрания, которая состоится через неделю, будет рассматриваться решение по нашему обращению, направленному в начале года, о дополнительных трансфертах на самые горящие потребности города, — сообщил начальник департамента.

Из 286 млн рублей 187 млн пойдут на реконструкцию детсадов и школ в действующих помещениях, 40 млн — на дорогу к строящемуся волейбольному центру, 68 млн — на иные цели. В апреле сессия регионального парламента уже принимала решение о предоставлении Новосибирску трансфертов на 1,5 млрд рублей. С последними поправками объем межбюджетной поддержки составит 1,8 млрд.

Стоит напомнить, что увеличение расходной части муниципального бюджета было одним из основных пунктов избирательной программы действующего мэра города Анатолия Локтя в 2014 году. Об этом на пресс-подходе напомнил председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

 Действующий мэр в своей программе 5 лет назад говорил, что видит, каким образом увеличить и доходную, и расходную части бюджета Новосибирска, — говорит Асанцев.  В своей избирательной программе он обозначал «планку» в 50 млрд рублей. По большому счету это, наверное, констатация факта, что за пять лет работы уже мэром Новосибирска этот показатель выполнен, и с этим сложно спорить.

В то же время, по мнению председателя горсовета, для полноценного развития города этих средств пока недостаточно, есть куда дальше двигаться в этом направлении.

 Было бы больше денег  было бы больше возможностей,  считает Асанцев.  Очень часто нас пытаются сравнить с Москвой, в которой каждый год строится по 50 школ, новые станции метро, город расширяется. Но Москва  это субъект федерации. Мы несопоставимы. Но то, что Новосибирск — один из лидеров муниципальных образований  это неоспоримый факт. Мы развиваемся, мы движемся вперед.

Для более качественного развития и эффективного решения актуальных для города задач, по мнению ряда депутатов, необходимы кардинальные изменения в бюджетном законодательстве.

 Необходимо в целом пересмотреть межбюджетные отношения,  говорит вице-спикер горсовета, руководитель фракции КПРФ Ренат Сулейманов. — Сегодня все города страны — это драйверы роста экономики, бюджета и так далее. 80% налоговой базы области — это Новосибирск. Если говорить о динамике, то в 2014 году в Новосибирске собиралось 100 млрд поступлений, в 2018-м — 154 млрд. То есть рост составил 54%. Но это не отражается в росте нашего городского бюджета…

Зампредседателя горсовета напомнил, что трансферы, о которых идет речь, это результат работы специальной комиссии из представителей городской и областной власти, созданной после перераспределения поступлений по НДФЛ от Новосибирска в пользу региона.

 Три года назад мы подняли вопросы межбюджетных отношений, была создана соответствующая комиссия, — говорит Сулейманов.  И сейчас хочу всех нас поздравить с тем, что мы почти вышли на 50 млрд рублей расходной части. Это наше общее достижение.

О необходимости кардинальных изменений в межбюджетных отношениях говорит и председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

— Проблема бюджетов в РФ существует не только на уровне местного самоуправления, — отметил депутат.  Если коснемся бюджета Новосибирской области, то средств в 120 млрд региону недостаточно. То, чем мы сегодня занимаемся вместе с экономическим блоком правительства, — это «Тришкин кафтан»: здесь отрезали, туда пришили. Нужно в целом менять подход к бюджетной политике в России. Этим должны заниматься руководители городов в РФ и губернаторы. Нужно добиться того, чтобы муниципальная услуга была тарифицирована. Чтобы оплатить муниципальные услуги, бюджет Новосибирска должен составлять 76 млрд рублей. Тогда можно решать накопившиеся проблемы, заниматься оптимизацией, повышением эффективности. А сейчас же, хоть замучаем друг друга вопросами: почему тут такая динамика, а тут  другая, но мы никогда задачу не решим.

На сегодняшний день доходы бюджета Новосибирска составляют 47,7 млрд рублей, расходы — 49,9 млрд. В случае утверждения сессией заксобрания решения о дополнительных трансфертах Новосибирску расходная часть муниципального бюджета составит 50,2 млрд рублей, дефицит не изменится.

Фото: пресс-служба горсовета 

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