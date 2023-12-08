Около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску

На сегодняшний день в Новосибирске зарегистрирован 551 электромобиль, около 800 — в Новосибирской области, не считая гибриды. Об этом вице-мэр Артем Скатов сообщил на форуме «Городские технологии». По расчетам мэрии, к 2030 году в городе должно быть 40-42 тысяч автомобилей, работающих только на электричестве. Для того. чтобы подготовиться к этому необходимо развивать инфраструктуру для заправки этих машин.
Сегодня 80% потребления электроэнергией для заправки автомобилей происходит на домашних и рабочих станциях. Во дворах города муниципалитет нашел 253 места, где можно установить минимум 700 зарядных станций. Для этого необходимо порядка 150 млн рублей.
Станции нужно устанавливать на улично-дорожной сети. В городе сегодня около 5,5 тыс парковочных карманов, из них на 295 площадках можно разместить до 500 заправочных станций. Для этого необходимо 100-130 млн рублей.
На площадках деловых центров, автостоянках представители мэрии нашли место еще для 700-800 станций. Объем инвестиций в этот проект около 250 млн рублей. Еще около 250 станций можно разместить на действующих АЗС. 50 станций около торговых центров, до 500 станций на перехватывающих парковках.
— Мы понимаем, что прежде всего инвесторами таких станций будут выступать большие энергокомпании, возможно в процесс включатся управляющие компании, которые будут на этом зарабатывать, а также торговые центры, прочие юрлица, — говорит Артем Скатов. — Сегодня наша задача спланировать, как развивать эту заправочную сеть в Новосибирске, какая нужна нормативная база, поддержка, какие решения нужно принять на региональном, федеральном уровне.
Одним из самых главных препятствий к расширению инфраструктуры в Новосибирске чиновник назвал тот факт, что сегодня они устанавливаются в рамках постановления №1300, но инвесторов это не очень интересует, так как в постановлении не предусмотрены гарантии по времени размещения объекта. То есть, если инвесторы вкладываются в установку зарядной станции, в оплату мощностей, то у них должны быть гарантии в 5-10 лет на возврат инвестиций.
— Сейчас мы обсуждаем возможность размещения этих станций в формате сервитута. Кроме того, не исключено, что мы будем проводить конкурсы на право установки станций по аналогии с размещением рекламных конструкций, — говорит Скатов. — Инвестор участвует в торгах, получает место для размещения станции по определенному количеству лотов. Речь идет о размещении заправок на землях муниципалитетов.
— Необходим единый подход к тарификации. Сегодня владельцы электромобилей заправляются от домашнего электричества, где кВт/ч электроэнергии для населения стоит 3 рубля, тогда как коммерческая цена на заправке с учетом налогов и возврата инвестиций – 12 рублей кВт/ч. Это дешевле, чем заправка бензином, но люди предпочитают скидывать зарядки с 12 этажа и заправляться от домашней электросети, — комментирует Витковский. — На наш взгляд, эта тема должна очень жестко отслеживаться управляющими компаниями, так как нарушается вопрос энергетической и пожарной безопасности использования электроприборов к которым относится и электромобиль. Кроме того, мы же не знаем, как используется эта машина. Возможно, она работает в такси, а это уже предпринимательская деятельность.
Эксперт также предложил снизить цены на технологическое присоединение медленных зарядных станций. Сегодня эта льгота действует только для подключения быстрых станций, а их для развития парка электротранспорта уже недостаточно. По его словам, для этого, прежде всего, необходима «домашняя» инфраструктура — около жилых домов.
По данным СГК, в целом по России к 2030 году будет около 105 тысяч автомобилей. Если они будут потреблять электроэнергию в объеме 25 кВт/ч на 100 км, то объем дополнительной генерации составит 0,68% от общего объема генерации энергосистемы Сибири.
— Это статистическая погрешность. Никакого дефицита электроэнергии от развития электротранспорта на данном этапе не будет. Энергосистема к этому готова. Возможно, потребуется локально решить вопросы перераспределения и усиления, но это не угроза для энергорынка, — подчеркивает Андрей Витковский. — Если 100% автомобилей России перейдут на электротягу, то на это потребуется до 10% генерации энергосистемы Сибири.
Ранее редакция сообщала о том, что создание сети заправок для электромобилей хочет субсидировать бюджет в Новосибирске.
Фото: pixabay.com автор: bixusas
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