Около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску

На сегодняшний день в Новосибирске зарегистрирован 551 электромобиль, около 800 — в Новосибирской области, не считая гибриды. Об этом вице-мэр Артем Скатов сообщил на форуме «Городские технологии». По расчетам мэрии, к 2030 году в городе должно быть 40-42 тысяч автомобилей, работающих только на электричестве. Для того. чтобы подготовиться к этому необходимо развивать инфраструктуру для заправки этих машин.

Сегодня 80% потребления электроэнергией для заправки автомобилей происходит на домашних и рабочих станциях. Во дворах города муниципалитет нашел 253 места, где можно установить минимум 700 зарядных станций. Для этого необходимо порядка 150 млн рублей.

Станции нужно устанавливать на улично-дорожной сети. В городе сегодня около 5,5 тыс парковочных карманов, из них на 295 площадках можно разместить до 500 заправочных станций. Для этого необходимо 100-130 млн рублей.

На площадках деловых центров, автостоянках представители мэрии нашли место еще для 700-800 станций. Объем инвестиций в этот проект около 250 млн рублей. Еще около 250 станций можно разместить на действующих АЗС. 50 станций около торговых центров, до 500 станций на перехватывающих парковках.

— Мы понимаем, что прежде всего инвесторами таких станций будут выступать большие энергокомпании, возможно в процесс включатся управляющие компании, которые будут на этом зарабатывать, а также торговые центры, прочие юрлица, — говорит Артем Скатов. — Сегодня наша задача спланировать, как развивать эту заправочную сеть в Новосибирске, какая нужна нормативная база, поддержка, какие решения нужно принять на региональном, федеральном уровне.

Одним из самых главных препятствий к расширению инфраструктуры в Новосибирске чиновник назвал тот факт, что сегодня они устанавливаются в рамках постановления №1300, но инвесторов это не очень интересует, так как в постановлении не предусмотрены гарантии по времени размещения объекта. То есть, если инвесторы вкладываются в установку зарядной станции, в оплату мощностей, то у них должны быть гарантии в 5-10 лет на возврат инвестиций.

— Сейчас мы обсуждаем возможность размещения этих станций в формате сервитута. Кроме того, не исключено, что мы будем проводить конкурсы на право установки станций по аналогии с размещением рекламных конструкций, — говорит Скатов. — Инвестор участвует в торгах, получает место для размещения станции по определенному количеству лотов. Речь идет о размещении заправок на землях муниципалитетов.

— Необходим единый подход к тарификации. Сегодня владельцы электромобилей заправляются от домашнего электричества, где кВт/ч электроэнергии для населения стоит 3 рубля, тогда как коммерческая цена на заправке с учетом налогов и возврата инвестиций – 12 рублей кВт/ч. Это дешевле, чем заправка бензином, но люди предпочитают скидывать зарядки с 12 этажа и заправляться от домашней электросети, — комментирует Витковский. — На наш взгляд, эта тема должна очень жестко отслеживаться управляющими компаниями, так как нарушается вопрос энергетической и пожарной безопасности использования электроприборов к которым относится и электромобиль. Кроме того, мы же не знаем, как используется эта машина. Возможно, она работает в такси, а это уже предпринимательская деятельность.

Директор по развитию электротранспорта ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Витковский отметил, что инвестиции в одну станцию составляют 3-5 млн рублей, поэтому гарантии возврата вложенных средств для инвесторов очень актуальны. Кроме того, по его словам, необходимо решить еще ряд вопросов, которые простимулируют расширение этой инфраструктуры.

Эксперт также предложил снизить цены на технологическое присоединение медленных зарядных станций. Сегодня эта льгота действует только для подключения быстрых станций, а их для развития парка электротранспорта уже недостаточно. По его словам, для этого, прежде всего, необходима «домашняя» инфраструктура — около жилых домов.

По данным СГК, в целом по России к 2030 году будет около 105 тысяч автомобилей. Если они будут потреблять электроэнергию в объеме 25 кВт/ч на 100 км, то объем дополнительной генерации составит 0,68% от общего объема генерации энергосистемы Сибири.

— Это статистическая погрешность. Никакого дефицита электроэнергии от развития электротранспорта на данном этапе не будет. Энергосистема к этому готова. Возможно, потребуется локально решить вопросы перераспределения и усиления, но это не угроза для энергорынка, — подчеркивает Андрей Витковский. — Если 100% автомобилей России перейдут на электротягу, то на это потребуется до 10% генерации энергосистемы Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что создание сети заправок для электромобилей хочет субсидировать бюджет в Новосибирске.