«Новосибирскэнергосбыт» переводит в «цифру» входящую корреспонденцию

АО «Новосибирскэнергосбыт» переходит на безбумажное взаимодействие с абонентами, партнерами и контролирующими органами — сообщили в компании. Новую технологию тестируют совместно с «Почтой России».

Все письма, поступающие в компанию, сначала направляются в оцифровочный центр, сканируются и в электронном виде загружаются в личный кабинет организации.

Отмечается, что интеграция личного кабинета с внутренней системой электронного документооборота позволяет сократить сроки обработки документа и решения вопроса абонента.

— Оцифровка входящего бумажного потока позволила нам сократить время получения документов и снизить затраты на их обработку за счет быстрой и корректной загрузки данных в учетную систему компании, — говорит начальник отдела по документационному обеспечению АО «Новосибирскэнергосбыт» Мария Леушина.

По ее словам, компания готовит базу для полного перехода на безбумажное взаимодействие с абонентами, партнерами и контролирующими органами, что позволит снизить операционные и репутационные риски, связанные с несвоевременной доставкой документов.

За первый месяц работы проекта сотрудниками компании обработаны более 5000 оцифрованных обращений. В планах — масштабирование проекта и предоставление технологии по оцифровке входящей корреспонденции сторонним организациям.