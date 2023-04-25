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«Новосибирскэнергосбыт» переводит в «цифру» входящую корреспонденцию

  • 25/04/2023, 12:52
Новосибирскэнергосбыт, цифровизация, Почта России
Это существенно сокращает сроки обработки документа и решения вопроса абонента.

АО «Новосибирскэнергосбыт» переходит на безбумажное взаимодействие с абонентами, партнерами и контролирующими органами — сообщили в компании. Новую технологию тестируют совместно с «Почтой России».

Все письма, поступающие в компанию, сначала направляются в оцифровочный центр, сканируются и в электронном виде загружаются в личный кабинет организации.

Отмечается, что интеграция личного кабинета с внутренней системой электронного документооборота позволяет сократить сроки обработки документа и решения вопроса абонента.

— Оцифровка входящего бумажного потока позволила нам сократить время получения документов и снизить затраты на их обработку за счет быстрой и корректной загрузки данных в учетную систему компании, — говорит начальник отдела по документационному обеспечению АО «Новосибирскэнергосбыт» Мария Леушина.

По ее словам, компания готовит базу для полного перехода на безбумажное взаимодействие с абонентами, партнерами и контролирующими органами, что позволит снизить операционные и репутационные риски, связанные с несвоевременной доставкой документов.

За первый месяц работы проекта сотрудниками компании обработаны более 5000 оцифрованных обращений. В планах — масштабирование проекта и предоставление технологии по оцифровке входящей корреспонденции сторонним организациям.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация Почта России Новосибирскэнергосбыт


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